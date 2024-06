La estrella mundial de la NBA que fue a ver a la Selección Argentina vs. Chile: se rindió ante Lautaro Martínez

El hecho de que la Copa América se esté disputando en tierras norteamericanas lleva a varias figuras mundiales a acercarse a presenciar la máxima competición continental a nivel selecciones. Y la Selección Argentina, vigente campeona del mundo, es la más atractiva para ver, especialmente para los argentinos que residen en Estados Unidos.

Uno de los máximos referentes del deporte argentino es Manu Ginóbili, radicado en San Antonio, Texas, tras sus casi dos décadas como jugador de los Spurs. Y Manu decidió viajar a New Jersey para vivir el Argentina vs. Chile desde el mismo MetLife Stadium.

El astro argentino, campeón olímpico en Atenas 2004 y cuatro veces campeón de la NBA fue fotografiado en las tribunas del estadio, donde vivió el partido como un argentino más, entre las 80,000 personas que se hicieron presentes para vivir el segundo partido de la albiceleste en la Copa América. Y también estuvo activo en redes sociales.

Manu Ginóbili estuvo presente en el MetLife Stadium y destacó a Lautaro Martínez

Manu Ginóbili, un argentino más en las tribunas del Argentina vs. Chile

Luego del partido, Manu tomó sus redes sociales para, de un bahiense a otro, destacar a Lautaro Martínez, autor del gol del triunfo y la clasificación a Cuartos de Final de la Copa América. Posiblemente, los dos máximos referentes deportivos de Bahía Blanca.

“Si neneeeeee! Gritalooo!”, fue la frase de Manu que acompañó una foto de Lautaro Martínez celebrando lo que fue el único tanto del partido ante la selección trasandina.

La historia de Manu Ginóbili para Lautaro Martínez (Instagram)

Furor por la Selección Argentina en Estados Unidos

La Selección Argentina debutó en el Mercedes-Benz Stadium el pasado jueves ante Canadá, en el partido que abrió la Copa América 2024. De momento, aquel encuentro, en el cual asistieron los 71 mil espectadores que colmaron la capacidad del estadio, y el Argentina-Chile, son los únicos donde se vendieron todas las entradas.

La Selección Argentina vendió al completo los dos estadios en los que se presentó.

Este martes, en el MetLife Stadium de East Rutherford, New Jersey, la Selección Argentina, liderada por la figura de Lionel Messi, fue capaz de completar los más de 82 mil asientos disponibles para espectadores. Números que ni los dueños de casa (New York Jets y los New York Giants) suelen alcanzar.

Hasta la fecha, ni Estados Unidos, local, ni México, ni Brasil, han logrado vender al completo los estadios en los que han competido en esta Copa América. La Selección Argentina es furor, y más local que nunca en tierras norteamericanas.