Antes de la final de París 2024, LeBron James confesó que no supera la derrota de Estados Unidos ante Argentina en Atenas 2004

La Selección de los Estados Unidos disputa este sábado 10 de agosto la final del torneo de básquet masculino ante Francia en los Juegos Olímpicos de París 2024. En la previa al duelo, una de sus estrellas, LeBron James, sorprendió con una publicación en sus redes sociales de una publicidad, pero donde hace mención a una histórica derrota ante Argentina en Atenas 2004.

Hay mucha expectativa por la gran definición entre Estados Unidos y Francia en básquet, sobre todo por lo que fueron las emotivas semifinales ante Serbia y Alemania, respectivamente. Pero, horas antes de este duelo, la publicación que hizo LeBron James animó a muchos fanáticos argentinos.

Es que el actual jugador de Los Angeles Lakers publicó un video publicitario de Nike en la previa a la lucha por la medalla de oro. Hasta ahí, todo normal. Pero en la grabación, se escucha al ‘King James’ decir la siguiente frase: “Voy por mi tercer oro olímpico pero sigo pensando en mi primer bronce“.

Si bien esto lo que busca es destacar la lucha del histórico basquetbolista estadounidense hasta llegar al éxito, lo cierto es que los argentinos aprovecharon la ocasión para recordar lo que fue ese primer bronce de Estados Unidos. Es que Argentina fue verdugo de LeBron James en la semifinal de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.

LeBron James y el ‘Dream Team’ no pudo ante Argentina en Atenas 2004

La Selección Argentina, conocida como la Generación Dorada, tuvo una actuación perfecta para doblegar a las estrellas de la NBA de los Estados Unidos. Fue triunfo de la ‘Albiceleste’ por 89 a 81 con un gran aporte de Manu Ginóbili, autor de 29 puntos.

Aquel equipo estadounidense no sólo contó con LeBron James. Otras estrellas que estuvieron en el elenco dirigido por Larry Brown fueron Tim Duncan, Allen Iverson, Carmelo Anthony y Dwayne Wade, entre los nombres más destacados. Fue un duro golpe para toda la NBA.

Fuente: Olympics

Es que anteriormente Argentina ya había dado pruebas de su poderío y Estados Unidos venía con sed de revancha. En el Mundial de Indianápolis 2002, los argentinos ya le dieron un duro golpe al vencerlos por 87-80. Pero lo de Atenas 2004 fue mucho peor.

Esa caída en Atenas 2004, fue la última vez en la historia en que el ‘Dream Team’ estadounidense no ganó la medalla de oro en básquet masculino y la única vez que no lo hizo ante una selección no soviética. Tan duro fue el golpe que provocó pesimismo en los medios estadounidense y hasta motivó a una serie de Netflix llamada ‘The reedem team’, en donde mostró cómo esta selección buscó recuperar su hegemonía.

Las medallas olímpicas y los éxitos de LeBron James en su carrera

Tras el bronce en Atenas 2004, LeBron James estuvo en otros dos Juegos Olímpicos con la Selección de Estados Unidos: Beijing 2008 y Londres 2012, en donde ambos logró la medalla de oro. Por ende, en París 2024, va por su tercera presea de ese color. En tanto, en Mundiales, apenas tiene un tercer lugar en Japón 2006, aunque esto se debe a su poca participación en este tipo de torneos con su seleccionado.

Los éxitos más destacados del nacido en Akron, Ohio, han sido en la NBA. Fue cuatro veces campeón de la NBA: 2012, 2013 (con Miami Heat), 2016 (con Cleveland Cavaliers) y 2020 (con Los Angeles Lakers), además de llegar en otras seis ocasiones a la definición por el anillo y el Trofeo Larry O’Brien.

A esto, se le suman sus conquistas individuales: cuatro veces MVP de la temporada regular (2009, 2010, 2012 y 2013), cuatro veces MVP de las finales (2012, 2013, 2016 y 2020), 13 veces en el quinteto ideal de la NBA, 20 veces elegido al All Star Game (con tres premios MVP de ese partido) y, por supuesto, su logro más significativo de estas características, máximo goleador en la historia de la NBA.