La pregunta sobre Lionel Messi que fastidió a Lionel Scaloni: "Me parece que no tiene que ser así"

Por los cuartos de final de la Copa América 2024, en el NRG Stadium, la Selección Argentina empató 1 a 1 con la Selección de Ecuador y lo venció por 4 a 2 en la definición desde el punto de penal, por lo que de esta manera se convirtió en el primer semifinalista de la competencia.

Una vez finalizado el encuentro, el entrenador de la Albiceleste, Lionel Scaloni, atendió a los medios presentes en conferencia de prensa, en la que hizo un análisis del rendimiento de sus dirigidos en los 90 minutos de juego, y también palpitó lo que será el próximo compromiso de su equipo.

Además, en medio de esta rueda de prensa, hubo una pregunta que generó el enojo del DT, y la misma fue hecha por Pablo Filippini, quien le pidió un análisis sobre el rendimiento de Lionel Messi y otro sobre el del equipo, teniendo en cuenta que el capitán argentino fue baja ante Perú.

“No hubo inactividad, fueron 7 días sin jugar. Somos un equipo. Es lo que siempre hablamos, Leo juega bien y el equipo también. Nosotros nunca hemos separado la actuación individual de la colectiva, me parece que no tiene que ser así”, soltó con seriedad el entrenador.

Lionel Scaloni habló tras la clasificación de Argentina. (Foto: Getty).

El análisis del partido

“El partido fue lo que se hablaba ayer, un equipo difícil, duro, que juega bien además y que físicamente está bien, se nota que son jugadores de un físico importante. El primer tiempo creo que pudimos haber hecho algún gol más si estábamos finos, pero así y todo llegamos bien. El segundo tiempo fue difícil, cortado”, opinó sobre el desarrollo del encuentro.

“Lo positivo es que pasamos y que el equipo está más allá de que el rival te someta, porque en un momento hicieron un juego directo. El equipo siempre reacciona, más allá de jugar bien o mal el fútbol es esto. El que entra entra enchufado, con ganas de hacerlo bien. En los penales el equipo siente una confianza ciega en su arquero y para nosotros es fundamental. Aún fallando Leo, con todo lo que significa, el equipo sabía que iba a suceder algo positivo, es muy importante hoy en día en el fútbol. Tengo un montón de cosas en la cabeza, tengo que volver a ver el partido para analizarlo mejor”, agregó.

Y cerró: “No hablé con los jugadores todavía, yo no disfruté nada hoy, me parece que ganar así no se disfruta nada. Sí estamos contentos, pero la verdad no lo disfruté, esta vez no fue una alegría que diga que la pasé bien, para nada”.

El partido de Lionel Messi

A pesar de llegar con lo justo desde lo físico, Lionel Messi fue titular en este encuentro y completó los 90 minutos. Sobre esto, comentó: “Creo que Leo hizo un buen partido, ellos también hicieron un sistema en el que cuando tenía la pelota tenía uno o dos jugadores encima. Es un juego de ajedrez, nosotros podríamos haber hecho un gol más y ahí iba a ser distinto el primer tiempo. Ellos crecieron y son un buen equipo”.

Y sumó sobre su estado físico: “La última vez que le preguntamos cómo estaba faltaban 5 minutos, no creo que tenga problemas. Estamos en semifinales, que es un valor muy bueno por el nivel que se está viendo en las selecciones, se demuestra que el fútbol, que el cuadro fácil era el nuestro y no estaría tan seguro, hay que jugar los partidos”.

El viral cruce con Marito, el utilero

Luego de la victoria, se viralizó una foto en la que Mario De Stefano, el utilero de la Selección, que le está dando un beso: “Fue un chiste, Marito me vino a saludar, lo conozco de toda la vida. No vi la foto, Marito es un amigo, un tipo entrañable y estaba muy contento. Son cosas que pasan cuando estás alegre. No fue consentido, ja”.

La elección del 9 y el partido de los dos

“Lautaro venía bien, haciendo goles, viene jugando bien y jugar junto con Julián hoy con Leo en el equipo no lo veía porque ellos atacaban por afuera. Como si jugamos con Ángel, Julián y Lautaro en el amistoso, en este no lo veía porque teníamos más para perder. Hizo su trabajo, no es fácil jugar contra esos centrales. Los dos hicieron un buen trabajo”, esbozó sobre el rendimiento de sus centrodelanteros.