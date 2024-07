Lionel Scaloni tiene algunas dudas para conformar el once inicial de cara a los cuartos de final ante el combinado ecuatoriano.

El gran arranque de la Selección Argentina en la Copa América 2024 le permitió disputar el tercer encuentro de la fase de grupos con un equipo alternativo y que los habituales titulares puedan descansar pensando en los cuartos de final. Igualmente llamar “alternativo” a un equipo que tuvo en cancha a Montiel, Otamendi, Palacios, Paredes, Lo Celso y Lautaro Martínez es curioso ya que son futbolistas de elite, que simplemente suelen iniciar como suplentes porque algunos compañeros atraviesan un mejor momento, pero son jugadores de calidad que tranquilamente pueden ser titulares en cualquier momento.

Tras la victoria por 2 a 0 ante Perú con un doblete de Lautaro Martínez, la Selección Argentina aseguró el primer puesto del Grupo A y como Ecuador igualó ante México, los de Sánchez Bas avanzaron a cuartos de final como segundos del Grupo B, por lo que en la siguiente fase se verán las caras contra la Albiceleste. Pensando en el próximo encuentro, Lionel Scaloni planifica qué once poner y tiene algunas dudas.

La probable formación de Argentina ante Ecuador

Si bien Lionel Scaloni no lo confirmó, el once que saldría ante Ecuador desde el arranque sería: Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Ángel Di María, Lautaro Martínez, Nicolás González. Cabe destacar que Gio Lo Celso podría meterse en el once inicial en lugar de Enzo Fernández y que podría pasar lo mismo con Julián Álvarez en lugar de Lautaro Martínez.

¿Y Messi?

La Pulga estuvo ausente en la victoria frente a Perú por 2 a 0 del pasado sábado ya que acarreaba una molestia física en su cuádriceps y, por precaución se tomó la decisión de cuidarlo. El cuerpo técnico probará a Lionel Messi hasta último momento, pero la realidad es que no está para los 90 minutos. Por tal motivo podría sumar minutos en la segunda mitad, en caso de ser necesario. De avanzar a semifinales, allí sí ya estaría en condiciones de jugar al 100% el mejor del mundo.

Messi ante Chile. (Foto: IMAGO).

¿Cuándo y dónde juegan Argentina vs. Ecuador por la Copa América 2024?

El próximo jueves, desde las 22 horas, la Selección Argentina se medirá ante Ecuador por los cuartos de final de la Copa América 2024. El duelo será en el NRG Stadium de Houston, Texas, el cual tiene capacidad para 72.220 espectadores y allí se espera un lleno total, tal como sucedió en los tres encuentros de la Albiceleste de la fase de grupos.