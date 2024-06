Es un hecho que la Selección de Brasil no atraviesa un buen momento. El fracaso en el Maracaná en la Copa América 2021, la tempranera eliminación en Qatar 2022 en cuartos de final, el flojísimo paso por las Eliminatorias rumbo al próximo Mundial y el balance irregular en los amistosos para esta Copa América hacen que el Scratch no llegue en las mejores condiciones al certamen internacional que se disputará en Estados Unidos desde este 20 de junio.

En este complejo contexto para el conjunto brasileño, en las últimas horas aparecieron unas frases de un histórico como Ronaldinho siendo muy duro con el seleccionado verdeamarelo. En su cuenta de Instagram, el campeón del mundo en 2002 con el Scratch señaló: “No pienso ir a ningún partido en la Copa América. Está faltando todo en el equipo. Falta garra, falta alegría, falta jugar bien. Voy a abandonar a Brasil“.

Lo cierto es que sus testimonios fueron aún más extensos y le llegaron a los jugadores de la Canarinha, al punto tal que Raphinha, figura actual de Brasil, le respondió de manera contundente en conferencia de prensa en las últimas horas. Sin embargo, para cortar con todo tipo de polémica al respecto, el ex Barcelona, PSG y Milan volvió a hablar acerca de sus cuestionamientos y contó toda la verdad sobre el asunto.

En sus propias palabras en una entrevista que realizó tras sus declaraciones, Ronaldinho confirmó que el ataque que le hizo a la Selección de Brasil se trató ni más ni menos que de una campaña publicitaria. “Yo nunca abandonaría el fútbol brasileño. Nunca. Y yo jamás diría esas cosas que vieron. No es verdad, esas palabras vinieron de aficionados brasileños reales. Son comentarios reales que vi en internet. Imagina escuchar estos mensajes antes de jugar. No da, la motivación baja“, comenzó explicando.

Luego, en sintonía con esto, Ronaldinho esbozó: “El apoyo de la afición es una enorme diferencia para el jugador, sé de lo que estoy hablando. Chicos, lo que nuestros muchachos necesitan en estos momentos es apoyo. Cuánto más confianza demuestra la gente, más confianza tendrán ellos en el campo“.

Para cerrar al respecto, el crack de época brasileño soltó: “Por eso, me junté en este movimiento que incentiva a la afición que nunca abandona. Estamos pidiendo a todos que envíen mensajes de apoyo y confianza para la Copa América“. ¿Qué te parece esta campaña?

Ronaldinho ya se había ganado detractores en la Selección por sus dichos

Sin que se sepa que se trataba de una campaña de apoyo, Raphinha, figura y referente del plantel actual del Scratch, respondió a la crítica de Ronaldinho sobre el seleccionado actual. En rueda de prensa, el extremo de Barcelona soltó: “No estoy de acuerdo con lo que dijo, de no ver determinación, ganas, de tener jugadores promedio vistiendo la camiseta de la Selección. Dijo que no vería partidos de la Copa América, pero terminó pidiéndole entradas a Vinicius Jr estos días para ver nuestro partido. No coincide con lo que dijo“.

El testimonio completo de Ronaldinho

Antes que se sepa que se trataba de una campaña publicitaria, Ronaldinho había escrito un duro posteo en sus redes sociales contra la Selección Brasileña. En el mismo, comenzaba: “Eso es todo amigos, ya he tenido suficiente. Este es un momento triste para los que aman el fútbol brasileño. Se está volviendo difícil encontrar el espíritu para ver los partidos. Este es quizás uno de los peores equipos de los últimos años, no tiene líderes respetables, solo jugadores promedio para la mayoría“.

El texto seguía aún más fuerte: “He estado siguiendo el fútbol desde que era un niño, mucho antes de pensar en convertirme en jugador, y nunca he visto una situación tan mala como esta. Falta de amor por la camiseta, falta de agallas y lo más importante de todos: el fútbol“.

Finalmente, cerraba con un descargo contundente: “Repito, nuestra actuación ha sido una de las peores cosas que he visto nunca. Qué pena. Por lo tanto declaro mi renuncia. No veré ningún partido de la CONMEBOL Copa América, ni celebraré ninguna victoria“. Luego, se supo que todo era parte de una campaña de apoyo, con comentarios de la gente en este adverso momento del seleccionado brasileño.