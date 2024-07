La Selección de Brasil, como todas las potencias, tienen sus altibajos y en esta oportunidad a la Verdeamarela le toca transitar un momento de desconcierto y malos resultados, tal como le pasó a Argentina, Alemania, Italia y las demás en algún momento. El presente de la Canarinha no es el mejor y eso se vio reflejado en la actual Copa América, en la que no pudo derrotar a Costa Rica, Colombia ni Uruguay, y justamente ante la Celeste es que quedó eliminado en cuartos de final por penales, tras el 0 a 0 en los 90 minutos.

Esta eliminación de Brasil no es un oasis, sino un síntoma de lo que viene mostrando hace un tiempo largo. Tras perder la final de la Copa América 2021 ante la Albiceleste en el Maracaná, la Verdeamarela no hizo pie: quedó eliminado en cuartos de final del Mundial de Qatar ante una selección de Croacia que luego fue goleada por Argentina, y en lo que respecta a las Eliminatorias Sudamericanas, se encuentra en el séptimo puesto con siete unidades y está a ocho de la cima.

La tristeza de Brasil tras la eliminación ante Uruguay. (Foto: Getty).

Un empresario dio las diez razones por las que Brasil está mal

Ricardo Fort -lleva el mismo nombre que el difunto empresario argentino- se dedica al marketing de patrocinio y tiene una consultora vinculada al deporte. En la previa al encuentro ante Uruguay, para Fort, lo realizado por la Verdeamarela no estaba a la altura de la historia y utilizó diez puntos para demostrar por qué se llegó a esta situación.

Destruyendo el fútbol en 10 pasos:

1. Vende a tus mejores jugadores a los 16.

2. Prohibir la visita de aficionados.

3. Más catimba (lo que los brasileños llaman “anti-fútbol”).

4. Más juegos que no valen nada.

5. Patrocinio únicamente de empresas de apuestas.

6. Más casos de corrupción.

7. Más amenazas de aficionados organizados.

8. Céspedes de mala calidad.

9. Jugadores más interesados ​​en los “me gusta” que en los goles.

10. Sólo una selección de expatriados.

A favor del empresario es que publicó esos diez puntos en su cuenta de Twitter antes de la derrota ante Uruguay y no se dejó llevar por el resultado. Por otro lado, alcanza con ver lo que es un once inicial de Brasil de la actualidad -en esta Copa América no tuvo a Neymar– y comprarlo con lo que podía ser una formación de hace unos diez, quince o veinte años y la realidad es que la jerarquía individual y colectiva bajó mucho.