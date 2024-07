El Pistolero no tuvo pelos en la lengua para responderle a Andreas Pereira quien, en la previa, había menospreciado a los jugadores uruguayos.

Uruguay derrotó por penales a Brasilen los cuartos de final de la Copa América 2024, se metió en la siguiente ronda y ahora deberá enfrentar a Colombia. Pero más allá de la alegría charrúa, hubo un fuerte cruce verbal en dos momentos diferentes de lo que fue toda la semana.

En la previa al encuentro, en conferencia de prensa, Andreas Pereira menospreció al seleccionado comandado por Marcelo Bielsa y destacó que “si se mira nombre por nombre, estoy seguro que Uruguay soñaría tener el equipo que tenemos nosotros”. Pero no se quedó allí, ya que redobló la apuesta: “Estoy seguro de que ellos también piensan ‘vamos a jugar contra la selección de Brasil’. Para ellos será muy difícil, mucho más que para nosotros”, indicó el volante de Fulham.

Luego de lo que fue el empate sin goles en los 90 minutos, donde Uruguay terminó con un futbolista menos por la expulsión de Nahitan Nández, llegaron los penales. Allí, la Celeste se hizo muy fuerte y se impuso sobre el Scratch. Si bien el mediocampista brasileño convirtió su penal, recibió la respuesta de un histórico como Luis Suárez, quien no se guardó nada.

“Hay que saber la historia que tiene Uruguay porque antes de decir que hay jugadores que les gustaría estar en la selección de Brasil, les paso a decir que el que dijo ese comentario, era suplente de Giorgian De Arrascaeta, el mejor jugador del fútbol brasileño, así que imagínate lo que es para nosotros que nos toquen así”, manifestó el Pistolero en plena rueda de prensa.

El video motivacional de Uruguay para derrotar a Brasil

En la previa al encuentro, desde las redes sociales de la Celeste, compartieron una publicación en donde recopilaron diferentes declaraciones de los futbolistas brasileños, quienes ninguneaban al seleccionado de Marcelo Bielsa. Al menos así fue considerado por toda la población uruguaya. Y a modo de chicana, en X escribieron que “el riesgo es optimismo”, añadiendo el emoji de una mano saludando, haciendo referencia a lo que fue el resultado final y que Brasil deberá ver la definición de la Copa América fuera del terreno de juego.

Los partidos de semifinales de la Copa América 2024

Argentina vs. Canadá – martes 9 de julio a las 21:00 horas.

– martes 9 de julio a las 21:00 horas. Colombia vs. Uruguay – miércoles 10 de julio a las 21:00 horas.

El cambio de reglamento que habrá en la final de la Copa América 2024

No es la primera vez que desde CONMEBOL adulteraran las reglas para el desarrollo de un torneo, y así como ocurrió en los cuartos de final, también sucederá en la semifinal: en caso de igualdad dentro de los 90 minutos reglamentarios, no habrá prórroga. El partido se definirá por penales. Pero en la final, la situación no será similar: allí sí se disputará media hora más de juego (dos tiempos de 15 minutos) y de persistir con el empate, el campeón se definirá por los tiros desde los doce pasos.