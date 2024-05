Rodrigo De Paul llegó a la República Argentina para sumarse a los entrenamientos en el Predio de la AFA. Tras una larga temporada en el Atlético Madrid, el Motorcito arribó al país este lunes por la mañana y ya son varios los futbolistas que se encuentran en Ezeiza esperando para empezar con los preparativos para la Copa América 2024.

A poco más de tres semanas para el inicio del duelo, y a escasos días de que la Selección ya vuele rumbo a Estados Unidos para afrontar los amistosos previos al inicio de la Copa América, el volante del seleccionado nacional hizo un repaso de lo que será el certamen continental y sacó chapa al respecto, afirmando que la Albiceleste es una de las grandes candidatas para quedarse nuevamente con el título.

Desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, RDP habló a los medios y soltó: “Muy contento de estar acá. ahora toca prepararnos para lo que se viene. Todavía no hablé con Scaloni, tenemos expectativas altas“. Además, destacó que como Selección tienen que “defender lo que ya hicimos“, ya que “al ser los últimos campeones nos van a querer ganar todos“. Igualmente, se mostró confiado al respecto: “Estamos listos para afrontar eso. Siempre lo afrontamos igual“, declaró.

En sus frases, De Paul contó, en tres motivos, el porqué Argentina es la Selección que parte como contendiente en la Copa América 2024: “Sabemos que somos de los favoritos porque somos los campeones del mundo, de América y tenemos a Leo“.

Sin embargo, tampoco se confía, ya que esbozó: “Eso no significa nada igual, el fútbol es lindo porque no siempre gana el favorito“. Por último, antes de despedirse de los medios, el volante de 30 años cerró: “Nos preparamos como la primera vez y tenemos la ilusión de llevarle alegría a la gente. Para nosotros, vestir esta camiseta es lo máximo y después del Mundial demostramos que todavía no nos conformamos, así que estamos tranquilos“.

De Paul habló con Bolavip y reveló que Dybala no estará en la Copa América

En diálogo exclusivo con BOLAVIP, Rodrigo De Paul habló de la confirmación de la lista y respaldó al entrenador. “Él (Scaloni) siempre fue muy claro en ese sentido con nosotros después de ser campeones del mundo: acá hay uno solo que tiene el lugar seguro y es el 10 (Messi). Los demás peleamos e intentamos hacer lo mejor en nuestros equipos para estar ahí”.

Los amistosos de la Selección Argentina previos a la Copa América

Como preparación para el certamen continental, el seleccionado de Scaloni jugará dos partidos amistosos en los Estados Unidos. El primero de ellos, será ante Ecuador el domingo 9 de junio a partir de las 19:00 horas de Argentina, y el segundo frente a Guatemala, el viernes 14 del mismo mes, con horario a confirmar.

El calendario de la Selección Argentina en la Copa América

La Selección Argentina formará parte del Grupo A de la Copa América y ya tiene su fixture confirmado:

20 de junio | Argentina vs. Canadá – Atlanta

25 de junio | Argentina vs. Chile – Nueva Jersey

29 de junio | Argentina vs. Perú – Miami

La lista de convocados de la Selección Argentina