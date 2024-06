Este viernes Lionel Messi se realizó estudios por su dolor en el aductor derecho y tras algunas horas de incertidumbre se conoció que no tiene un desgarro. Tal y como informaron desde el cuerpo técnico de la Selección Argentina, el jugador iniciará trabajos de recuperación y se espera por su evolución

“No hay lesión grande la contractura decantó en algo mínimo y va a trabajar para llegar a los cuartos de final”, informó Gastón Edul, de TyC Sports, desde Miami, en la previa del entrenamiento de esta noche. Cabe recordar que ya está confirmado que Leo no jugará el sábado contra Perú en la última jornada de la fase de grupos.

De esta manera se descartó un posible desgarro en la zona, que era el mayor miedo del combinado nacional. Ahora, será momento de iniciar la recuperación para que llegue de la mejor manera al jueves, cuando se disputen los cuartos de final.

La demora en la realización de los estudios a Lionel Messi tras la molestia que había sentido durante el desarrollo del partido ante Chile que se disputó el pasado martes tuvieron que ver con la decisión del cuerpo médico de esperar a que se desinflamara la zona antes de hacerlos.

Descartado un desgarro, Messi se ilusiona con jugar los cuartos de final.

En los días sucesivos, el capitán de la Selección Argentina no se había entrenado junto al resto de sus compañeros, acrecentando la preocupación. La ausencia de un desgarro es una gran noticia de cara a su continuidad en la competencia y un elemento más que suficiente para ilusionarse con la presencia en cuartos de final.

¿Qué había dicho Messi sobre su molestia?

Aunque logró terminar el partido ante Chile, el propio Lionel Messi se encargó de explicar las molestias que sintió en el aductor durante el mismo. “Me molesta un poco la verdad, pero sí pude terminar jugando, así que espero que no sea nada grave. Empecé el partido jugando con molestias y no estaba suelto del todo pero, bueno, se ganó y es lo importante. En la primera jugada se me puso duro el aductor, no sentí pinchazo ni desgarro. Me costaba moverme con libertad”, había dicho en zona mixta.

Acuña, otra baja para Scaloni

Otro futbolista que finalizó con molestias físicas el duelo ante Chile fue Marcos Acuña, a quien Lionel Scaloni pensaba como titular para enfrentar este sábado a Perú pero que finalmente decidió desafectar del equipo para que pueda recuperarse y ser elegible para el partido de cuartos de final que tendrá lugar el próximo jueves.