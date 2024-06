Argentina ya es equipo de cuartos de final de la Copa América. Los hombres de Lionel Scaloni derrotaron a Chile en un partido trepidante, cargado de remates a los palos y con un tanto de Lautaro Martínez que vale oro. La contrapartida suponen las molestias de un Lionel Andrés Messi que explicó al final del choque que ocurre en sus piernas. Se espera que empiece desde el banco ante en Perú con la Albiceleste ya clasificada. Las palabras de su DT, claves en este sentido.

Con 37 años recién cumplidos, se vio a Messi tocarse el aductor durante varios instantes de la primera parte. Incluso la entrada de kinesiólogos dijo presente en un MetLife donde Argentina consiguió revancha de la final del Copa América 2016. Lionel Scaloni pidió calma en conferencia de prensa y La Pulga dio las claves pare entender sus molestias como dolor en Estados Unidos. ¿Alarma desactivada?

“Ahora voy a ver. Ahora me molesta un poco la verdad, pero sí pude terminar jugando, así que espero que no sea nada grave. Empecé el partido jugando con molestias y no estaba suelto del todo, pero bueno, se ganó y es lo importante. La primera jugada se me puso duro el aductor, no sentí pinchazo ni desgarro. Me costaba moverme con libertad”, palabras puntuales del jugador de Inter Miami para explicar sus dolencias ante el combinado austral. Ya está en cuartos de final.

Argentina no volverá a tener actividad hasta el día sábado. Perú será el rival para cerrar una fase de grupos donde de momento los hombres de Lionel Scaloni marchan como punteros y sin goles en contra. Se esperan por diversas rotaciones de cara a descansar piezas claves pensando en unos duelos de cuartos de final donde la Albiceleste jugaría hoy ante el segundo del grupo B. El rival en este momento sería México. Messi no estaría de arranque ante los incas en el Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami.

Messi tuvo que recibir asistencia en pasajes de la primera mitad: IMAGO

“No hablé con Lionel Messi, pero terminó jugando hasta el final e hizo una carrera de casi cincuenta metros junto a Di María y Lautaro Martínez en el final del partido, eso es lo último que vi él”, palabras del seleccionador argentino sobre el estado de salud de su estrella. Se espera que ante Perú como mínimo espere desde el banco de suplentes. Scaloni esperará a las próximas horas para saber como evoluciona Lionel Andrés.

Los números de Messi ante Chile

Pese a las molestias descritas, la realidad es que La Pulga firmó un choque más que completo en el MetLife. Sus 90 minutos contaron con 7 de 11 regates, un 94% de sus pases completados (32/34), 5 pases clave y 6/8 balones largos entregados de manera acertada. Perú, momento de descanso para las piernas del 10 antes de la segunda fase del certamen.

¿Dónde jugaría Argentina los cuartos de final?

En caso de clasificarse como primero de su zona tras jugar ante los incas, el calendario como fixture del torneo llevará a Messi y compañía rumbo al Estadio NRG para el próximo 4 de julio. El feudo de Houston, con capacidad para un total de 72.000 espectadores, el hogar del primer choque donde los hombres de Scaloni defenderán a todo o nada la Copa América.