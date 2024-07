Hace años que Faustino Asprilla, un gran ex futbolista, debería saber que en el fútbol no existen los merecimientos. Pero inclusive, si existieran, en la final de la Copa América si hubo una selección que lo mereció fue Argentina, que tuvo más situaciones claras del gol, aunque cabe aclarar que en un duelo sumamente parejo en los 120 minutos que se jugaron.

A pesar de lo que puedan decir las estadísticas –Argentina pateó seis veces al arco y Colombia solo cuatro- lo único importante es que la Albiceleste se impuso 1 a 0 con tanto de Lautaro Martínez y levantó su decimosexta Copa América. Ahora bien, es para destacar lo realizado por Colombia, una selección que mostró gran nivel a lo largo de todo el certamen, que jugó una buena final y que tiene material de sobra para dar pelea en las Eliminatorias, en el próximo Mundial y también en la Copa América que viene.

Asprilla afirmó que debió ganar Colombia

En diálogo con ESPN Colombia, el ex futbolista analizó lo sucedido en la final de la Copa América 2024: “Colombia tuvo más posibilidades y dominó a Argentina. Después de los diez minutos, Colombia se adueñó del partido. Así de fácil. Lo que pasa es que en el último cuarto tomó las peores decisiones. Todo lo hizo mal ahí”.

El Tino apuntó contra Di María

“Colombia dominó a Argentina, ellos no sabían cómo hacer. Vi a jugadores como Di María tirándola afuera porque Colombia dominó el partido”, concluyó el ex futbolista de la selección cafetera. No es la primera vez que el Tino tiene este tipo de declaraciones rimbombantes que generan cierta polémica. Puntualizar en un futbolista no pareciera ser adecuado y menos hablar de Ángel Di María, quien jugó su último partido en la historia. Angelito se retiró la Albiceleste con dos Copa América, una Finalissima y un Mundial.

Di María, Messi y Otamendi con la Copa América 2024. (Foto: IMAGO).

¿Qué será del futuro de Di María?

Angelito se emocionó como pocas veces tras ganar la Copa América y jugar su último partido con la camiseta de la Selección Argentina. Tras unos días de descanso, Fideo se reincorporará a Benfica de Portugal. Cabe destacar que su regreso a Rosario Central no se dará en este mercado de pases y difícilmente suceda en un futuro.