Alineaciones de Montevideo City Torque y Atletico Mineiro para el duelo de vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana

El cuadro montevideano y el de Belo Horizonte cierran la instancia de semifinales del certamen internacional.

Luego del 3 a 0 en la ida, acontecido en Belo Horizonte el pasado miércoles 14 de octubre, Montevideo City Torque será local ante Atletico Mineiro por la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana.

El partido está pautado para las 19:00 de Argentina, Uruguay y de Belo Horizonte, y salvo un milagro del equipo de la capital charrúa, sellará la clasificación del Galo a la gran final, donde ya espera Boca luego de eliminar a Vasco da Gama en el Maracaná en las últimas horas.

De esta manera, el partido que se disputará en el Estadio Centenario dejará definido en un 100% a los dos participantes de la final de la Copa Sudamericana: Boca por un lado y City Torque o Mineiro por el otro. A continuación, las formaciones y la previa del partido.

Las formaciones de City Torque y Atlético Mineiro

Montevideo City Torque: Eduardo Agüero, Gary Kagelmacher, Kevin Silva, Facundo Silvera; Gonzalo Montes, Pablo Siles, Franco Pizzichillo; Luka Andrade o Nahuel da Silva, Salomón Rodríguez y Esteban Obregón. DT: Marcelo Méndez.

Atlético Mineiro: Gabriel Delfim; Alan Franco, Vitao, Lyanco, Renan Lodi; Maycon, Kevin Castaño; Tomás Cuello, Víctor Hugo, Bernard y Reiner. DT: Eduardo Domínguez.

La previa de City Torque – Atlético Mineiro: todo lo que hay que saber