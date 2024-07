Dónde está jugando hoy Boca vs Independiente del Valle: estadio, lugar y ciudad

Boca se enfrenta a Independiente del Valle por la ida del repechaje de la Copa Sudamericana 2024 este miércoles 17 de julio en Quito, y buscará llevarse un resultado favorable para definir la serie como local en La Bombonera la próxima semana.

Con un equipo alternativo debido a que Diego Martínez cuenta con 18 bajas entre lesiones, convocados a los Juegos Olímpicos, suspendidos e inhabilitados por cuestiones burocráticas, Boca visita el Estadio Banco Guayaquil por primera vez en su historia, ya que el mismo se inauguró en 2021 y la última vez que enfrentó a IDV fue en 2017.

Estadio Banco Guayaquil, casa de IDV (Getty)

La nueva casa de Independiente del Valle tiene capacidad para 12 mil espectadores y tiene 3 años de vigencia en el fútbol ecuatoriano y sudamericano. En cuanto a estructura, es el único estadio de Ecuador que es sustentable ecológicamente y tiene una arquitectura similar al de Argentinos Juniors en Argentina. Además, posee el 100% de su aforo ubicado en butacas, por lo que no tiene tribunas como las populares en Argentina y en el resto de América.

La construcción del estadio ubicado en Quito costó 12 millones de dólares y se estrenó en marzo del 2021. Y tanto la sede del partido entre IDV y Boca como la capital ecuatoriana en sí posee una altura media de 2850 metros sobre el nivel del mar.

La queja de Riquelme sobre el estadio y el reglamento de Conmebol

La capacidad del estadio fue centro de la polémica en la previa del encuentro entre IDV y Boca, ya que con 12 mil espectadores, el mismo no podría ser sede de encuentros mata-mata en el plano internacional debido a que desde los playoffs en adelante (octavos, cuartos, semifinal y final incluido), la capacidad mínima para albergar un partido de Sudamericana es de 20 mil.

Por esta cuestión establecida en el reglamento de Conmebol, Juan Román Riquelme deslizó un cuestionamiento al respecto en la previa del encuentro: “Mañana (NdE: hoy) tengo la suerte de estar en Ecuador, conoceré el estadio de Independiente del Valle, tenemos mucha ilusión de poder pasar en los 180 minutos. Y si Conmebol tiene un reglamento en el cual ha sido tan estricto con nosotros, otra cosa no puedo decir, si lo que vos decís de que le estadio no cumple con las normas, me imagino que Conmebol será igual de estricto que lo fue con Boca Juniors“, respondió JRR.

Estadio Banco Guayaquil, casa de IDV (IMAGO)

Ante esto, BOLAVIP se comunicó con la directiva de Independiente del Valle que le respondió al presidente de Boca y aseguraron que “está todo aprobado” para que el Estadio Banco Guayaquil sea la sede. Incluso, recordaron que allí se jugó la final de la Recopa ante Flamengo en 2023.

Reglamentariamente, para esta instancia se exige una capacidad mínima de 20 mil espectadores, es decir 8 mil más de lo que tiene la cancha del cuadro ecuatoriano. Sin embargo, en la regla se aclara que “en situaciones excepcionalísimas, la Conmebol podrá evaluar la disputa de un partido en un estadio con aforo diferente al mínimo exigido para cada fase del torneo, previa solicitud formal del club que ejerce la localía, dentro de los plazos establecidos”.

El XI de Boca para enfrentar a Independiente del Valle

Luego del último entrenamiento antes de viajar rumbo a Quito, Diego Martínez diagramó el once inicial y dispuso de esta formación: Sergio Romero; Luis Advíncula, Lautaro Di Lollo, Marcos Rojo, Lautaro Blanco; Jabes Saralegui, Milton Delgado, Mauricio Benítez, Julián Ceballos; Lucas Janson y Miguel Merentiel.

¿Qué canal pasa Independiente del Valle vs. Boca por la Copa Sudamericana?

La transmisión del partido Independiente del Valle vs. Boca Juniors por la Copa Sudamericana 2024 estará a cargo de Disney+ y también de ESPN, quien transmitirá abiertamente para la República Argentina.