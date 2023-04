River Plate no comenzó de la mejor manera su andar en la presente edición de la Copa Libertadores de América. Es que el conjunto Millonario no logró hacer pie en la altura de la ciudad de La Paz, donde cayó por 3-1 frente a The Strongest en medio de un compromisos realmente polémico por la forma en la que el local abrió la cuenta de penal.

De todas maneras, los cuatro veces campeones de este certamen continental -1986, 1996, 2015 y 2018- son siempre candidatos para llegar muy lejos. Y, en el presente, mientras lidera con comodidad la tabla de posiciones de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina, no hay excepciones. Inclusive, así los consideran desde Brasil.

Sin ir más lejos, en las últimas horas, Germán Cano, goleador argentino de Fluminense, contrincante de River en la zona de la Copa Libertadores y reciente campeón del Torneo Carioca de Brasil barriendo al mismísimo Flamengo en la gran final, aseguró que los comandados estratégicamente por Martín Demichelis son candidatos para ganar el certamen.

"Creo que a partir de la tercera fecha en adelante, cuando River juegue en Brasil, ahí se va a empezar a definir todo y quiénes estarán en los primeros dos lugares. River es favorito a ganar la Libertadores por el poderío económico y por sus grandes jugadores", comenzó exteriorizando el experimentado delantero argentino en diálogo con 'Radio La Red'.

"River está a nivel brasileño en cuanto a jugadores. Puede estar a la altura de los equipos más grandes de acá. La competencia va a ser extremadamente difícil para nosotros pero vamos a competir para poder llegar a la final", completó Cano, poniendo el foco en el duelo entre Fluminense y River del próximo 2 de mayo en Río de Janeiro.