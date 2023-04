Este martes, el conjunto Millonario debutará en la Copa Libertadores frente a The Strongest, elenco que viene de una gran inactividad.

La particularidad del rival de River en la Libertadores: hace casi un mes que no juega

River Plate es el único puntero que tiene la presente temporada de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina y con cuatro puntos de diferencia después de lo acontecido en la novena fecha del mencionado certamen doméstico. Sin embargo, paralelamente, el Millonario cuenta con otros objetivos y el principal tiene que ver con el plano continental.

Es que, este martes, la escuadra que encabeza tácticamente Martín Demichelis pondrá primera marcha en la Copa Libertadores de América. Será en el estadio Hernando Siles de la ciudad de La Paz, en Bolivia, donde se encontrará frente a frente con The Strongest, uno de los combinados más importantes y populares de dicho país sudamericano.

Cabe destacar que este será el primer compromiso de River en la fase de grupos de la Copa Libertadores, instancia en la que también tendrá que medir fuerzas con Fluminense de Brasil y Sporting Cristal de Perú. Pero lo que no muchos saben es que The Strongest arribará a este encuentro en medio de un contenxto muy poco común.

La inactividad de The Strongest

Sintetizando, The Strongest acumula casi un mes sin disputar un partido oficial. Más precisamente, el club boliviano vio acción por última vez el pasado 11 de marzo, cuando empató 1-1 con Real Santa Cruz en condición de visitante. Aquel día logró una igualdad agónica a los 97 minutos de juego gracias a un tanto de Michael Ortega.

Posteriormente, el único líder que tiene la máxima categoría del fútbol de Bolivia no compitió en el fin de semana del 19 de marzo ya que Bolivia partió rumbo a Asia para jugar ante Uzbekistán y Arabia Saudita. El club de La Paz cedió a nada menos que siete jugadores. Luego, el fin de semana del 26 de marzo no hubo fútbol en ese país por la fecha FIFA y el cotejo que debería haber disputado el 1 de abril ante Guabirá no se llevó a cabo porque los convocados habían llegado apenas unas horas antes.