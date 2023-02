Arrancó la CONMEBOL Libertadores 2023 con los partidos de las fases preliminares, mientras los grandes candidatos ajustan detalles para iniciar su participación en la instancia de grupos. Distinto es el caso de Atlético Mineiro, club que aparece siempre como contendiente pero que tendrá que superar una ronda previa antes de sumarse a las ocho zonas.

El conjunto Galo se vio notablemente perjudicado por la salida de Nacho Fernández a River, pese a que todavía conserva nombres clave como Hulk, Zaracho y muchos más. Sin embargo, el TAS le dio malas noticias sobre un exjugador Boca en vísperas al inicio de la llave contra Carabobo (Venezuela) para ingresar a la fase de grupos de la Copa.

Cristian Pavón se fue del Xeneize a mediados de 2022 tras ser "colgado" por el club por seis meses tras negarse a renovar su contrato. En ese lapso, Kichan arregló su llegada al Atlético Mineiro y ya logró hacer su debut, pero todavía no pudo estrenarse en la Libertadores por la durísima sanción que arrastra del escándalo que protagonizó Boca justamente ante el equipo de Belo Horizonte.

En ese contexto, argumentando la antiguedad del caso, el Galo elevó la cuestión al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para intentar eliminar la suspensión de seis partidos que todavía debe cumplir Pavón una vez inscripto en la competición CONMEBOL. No obstante, la devolución fue más que negativa: no habrá quita de sanción y el ex Boca seguirá sin poder jugar, al menos, hasta la cuarta fecha de la fase de grupos si es que su equipo avanza.