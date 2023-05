El central del Flú, reconocido hincha de Boca, no se guardó nada tras la victoria en el Maracaná.

Si hay alguien que jugó un partido más que especial fue Felipe Melo. El zaguero, reconocido hincha de Boca, enfrentó a River con el cuchillo entre los dientes. Tal es así que estuvo cerca de ser expulsado en más de una oportunidad hasta que el entrenador de Fluminense decidió sacarlo luego de la roja a González Pírez.

El ex-Palmeiras fue fuerte en todas las divididas y se encargó de pelearse con todos los futbolistas del Millonario. Hasta tuvo un pequeño cruce con Martín Demichelis después del 1 a 0 de su equipo. Tras el 5-1, la cuenta oficial del Flu compartió un video que no tardó en hacerse viral.

Con el carisma que lo caracteriza, el brasilero levantó su mano e indicó con cada uno de sus dedos: "Uno, dos, tres, cuatro, cinco". El clima va a estar muy caldedado dentro de un par de semanas cuando tenga que ir al Monumental...

+ Qué dijo Demichelis sobre el arbitraje

“No hablo de los árbitros porque no soluciono nada, no perdí tiempo en ver las jugadas por televisión. Felipe Melo tuvo varias jugadas. Le protesté al árbitro en la cancha, pero ahora no sirve de nada”, declaró el entrenador de River en la conferencia de prensa.