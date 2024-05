Ariel Ortega, ídolo, multicampeón y uno de los futbolistas más talentosos en defender la camiseta de River en toda su historia, se refirió al presente de Claudio Echeverri, una de las grandes joyas que tiene el club en la actualidad aunque no por mucho tiempo, pues a fin de año se marchará para iniciar su carrera en el fútbol europeo, en el destino que decida el City Group.

“Yo en un momento compartí con él, porque estuve trabajando con los chicos de la pensión, antes de la pandemia. Imaginate, tenía 13 o 14 años. Ya se veía que era un tocado, un diferente. gambeteador, atorrante. Tuvimos algunas charlas. Y su presente me pone feliz, porque es un chico que ama a River, que es hincha y que vino de Chaco con la ilusión de salir campeón con su club”, dijo El Burrito en diálogo con DSports Radio.

Más allá de los elogios, dejó ver su desacuerdo con la decisión de marcharse rumbo al fútbol europeo siendo tan joven. “Ojalá que tenga una excelente carrera. Yo creo que es todo muy difícil. Imaginate un chico de 17 años al que lo compra Manchester City en 30 palos. Es difícil, pero él tiene que seguir por el camino que va, con humildad. Seguramente tendrá a la familia que lo va aconsejando“, remarcó.

Y agregó: “Lo ideal sería que vaya, juegue y la rompa. Pero va a ser difícil eso. Me hubiese gustado que se fortalezca acá, que cumpla ese sueño de ganar campeonatos con River, ganar una Copa. Yo al fútbol lo veo así. Más si sos hinchas del club, esas son las cosas más lindas que te van a pasar. Me hubiese gustado que se quedara, por lo menos, dos años más acá“.

El Diablito dejará River a fin de año.

Las decisiones de las que Ortega se arrepintió en su carrera

Íntimamente relacionado a su opinión sobre Claudio Echeverri, a quien muchos se han encargado ya de comparar con él, Ariel Ortega también reconoció haber tomado una decisión equivocada para el desarrollo de su carrera, aunque en su caso se dio cuando ya estaba consolidado como futbolista de élite, con tres Mundiales disputados.

“Ir a Fenerbahçe fue un error, pero no dependió tanto de mí. Yo tenía en ese momento representantes, que se portaron muy mal conmigo. Yo confié. Soy una persona muy leal. Yo tenía 30 años, venía del Mundial 2002, estaba en mi mejor época y podía haber jugado en otro club. Por motivo de dinero y esas cosas que por ahí en el momento uno mucho no se entera, sino que se entera después, me llevaron a tomar esa decisión, que fue equivocada”, explicó.

¿Dónde jugará Echeverri en 2025?

La venta de Claudio Echeverri al City Group ha generado gran incertidumbre en torno a su futuro por no estar claro en qué club jugará desde inicios de 2025, una vez que deje River. Se sabe que no será en Manchester City, porque los nuevos dueños de su ficha quieren llevarlo de a poco en el fútbol europeo.

Se creyó que Girona sería la mejor opción, pero la clasificación del equipo catalán a la Champions League y la reglamentación que impide que clubes de la misma prioridad clasificados a competiciones europeas se cedan jugadores hizo que se buscaran otras alternativas. Así las cosas, los nuevos candidatos a recibir al Diablito el año próximo son Real Sociedad, Real Betis y Las Palmas.