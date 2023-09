Pasó el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores y, en razón de lo que fue el trámite, Palmeiras se llevó de La Bombonera un valioso empate sin goles ante Boca para intentar cerrar la serie de manera favorable el próximo jueves en el Allianz Parque de Sao Paulo.

Abel Ferreira, entrenador del equipo brasileño y fanático confeso de Marcelo Gallardo, reconoció que por momentos Boca fue “ligeramente superior“, pero se mostró confiado en que sus dirigidos podrán marcar mayores diferencias cuando les toque hacer de local.

Más allá de calificar a La Bombonera como “un estadio mítico, con atmósfera espectacular y gran energía”, el DT de Palmeiras reaccionó en conferencia de prensa al escuchar que la de Boca era la mejor hinchada del mundo y no dudó en minimizar ese status planteando su desacuerdo.

“La mejor hinchada del mundo es la de Palmeiras”, aclaró Abel Ferreira. Y agregó: “Yo quería venir aquí, sentir el ambiente. Le dije a los jugadores que yo hubiera pagado para jugar este partido, pero mi tiempo ya pasó. Por la forma del estadio, parece que la hinchada te está cantando en el oído. Pero ahora Boca va a ir a experimentar nuestro estadio. La hinchada de Palmeiras es la mejor del mundo”.

El enojo de Almirón con Abel Ferreira

Cuando le tocó a Jorge Almirón el turno de presentarse en rueda de prensa, no tardaron en expresarle que Abel Ferreira, entrenador de Palmeiras, había planteado que Boca no había generado ocasiones de gol desde la elaboración de juego colectivo; algo que a juzgar por su respuesta no le gustó demasiado.

“Lo que opina no me interesa mucho. Yo vi un partido diferente. Un partido fuerte que hizo el equipo. Hubo una jugada muy buena que definió el Colo (Barco) en el primer tiempo. No fue ningún error provocado. Y si hubo error provocado fue porque el equipo presionó muy bien”, dijo.

Y agregó: “El técnico es de hablar mucho también, es conflictivo. Es un buen entrenador, tiene muy buenos jugadores, pero va a ser una semifinal muy fuerte. Nosotros somos un equipo que también tenemos hombres. Estos jugadores están acostumbrados a jugar en canchas difíciles. Estaremos preparados para todo”.

La frase de Abel Ferreira que prueba su fanatismo por Gallardo

Tras coronarse campeón de la Copa Libertadores 2020, eliminando a River en el camino, Abel Ferreira dejó una frase que prueba su fanatismo por Marcelo Gallardo: “Puedo decir que ganamos varios partidos porque usé un movimiento de Gallardo que no diré en qué sector fue y que lo vi en el libro de Gallardo“, había señalado.

¿Cuándo es la revancha entre Palmeiras y Boca?

Palmeiras y Boca se volverán a ver las caras el próximo jueves 5 de octubre a las 21:30 horas en el Allianz Parque de San Pablo.