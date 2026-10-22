Alineaciones de Flamengo y Estudiantes para el duelo de vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores

El Mengao y el Pincha buscarán sellar su clasificación a la final del certamen internacional.

Este jueves, desde las 21:30, Flamengo y Estudiantes definirán al segundo finalista de la Copa Libertadores 2026 en el Estadio Maracaná. La ida resultó 0 a 0 en UNO, por lo que la serie se encuentra más que abierta a falta de los segundos 90 minutos.

En el otro mata-mata de la Libertadores, Palmeiras aseguró su lugar como el primer finalista luego de eliminar a Fluminense por penales. Por ende, quien se imponga en el Jornalista Mario Filho este jueves por la noche, será el segundo finalista del certamen internacional.

Como cuestiones llamativas, en el Pincha jugará Marcos Rojo, quien recibió el ok de Conmebol luego del fallo del TAS a su favor. Repasá a continuación las formaciones.

Las alineaciones de Flamengo y Estudiantes

Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho; Gonzalo Plata, Jorge Carrascal o Giorgian De Arrascaeta, Samuel Lino; Pedro o Bruno Henrique. DT: Leonardo Jardim.

Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Leandro González Pírez, Marcos Rojo, Tomás Palacios; Baltasar Rodriguez, Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Joaquin Tobio Burgos; Joaquín Correa o Tiago Palacios y Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.

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