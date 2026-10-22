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Copa Libertadores

Alineaciones de Flamengo y Estudiantes para el duelo de vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores

El Mengao y el Pincha buscarán sellar su clasificación a la final del certamen internacional.

Flamengo y Estudiantes definen el último finalista de la Libertadores: las formaciones y la previa
© GettyFlamengo y Estudiantes definen el último finalista de la Libertadores: las formaciones y la previa

Este jueves, desde las 21:30, Flamengo y Estudiantes definirán al segundo finalista de la Copa Libertadores 2026 en el Estadio Maracaná. La ida resultó 0 a 0 en UNO, por lo que la serie se encuentra más que abierta a falta de los segundos 90 minutos.

En el otro mata-mata de la Libertadores, Palmeiras aseguró su lugar como el primer finalista luego de eliminar a Fluminense por penales. Por ende, quien se imponga en el Jornalista Mario Filho este jueves por la noche, será el segundo finalista del certamen internacional.

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Como cuestiones llamativas, en el Pincha jugará Marcos Rojo, quien recibió el ok de Conmebol luego del fallo del TAS a su favor. Repasá a continuación las formaciones.

Las alineaciones de Flamengo y Estudiantes

Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho; Gonzalo Plata, Jorge Carrascal o Giorgian De Arrascaeta, Samuel Lino; Pedro o Bruno Henrique. DT: Leonardo Jardim.

Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Leandro González Pírez, Marcos Rojo, Tomás Palacios; Baltasar Rodriguez, Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Joaquin Tobio Burgos; Joaquín Correa o Tiago Palacios y Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.

La previa de Flamengo – Estudiantes: todo lo que hay que saber

Lautaro Tiburzio
Lautaro Tiburzio
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