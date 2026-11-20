El año de River fue irregular, pero sin lugar a dudas tuvo su pico más bajo en el inicio del segundo semestre. Tras caer en la final del Apertura ante Belgrano y realizar una pretemporada extraña en Alicante, el Millonario inició la segunda mitad del año con derrotas y decepciones, entre las que se destacan la eliminación de la Copa Sudamericana en octavos de final ante Santa Fe.

Tras ese encuentro, Joaquín Freitas se marchó casi de un día para el otro. Flamengo vino a la carga por él y se lo llevó. En la reunión de Comisión Directiva de River se presentó el balance y allí quedó en claro por cuánto se vendió al atacante: 9,1 millones de dólares fijos, 5,1 millones de dólares en objetivos y el club también acordó quedarse con un 20% de una futura venta.

Cabe destacar que el paso de Joaquín Freitas por River fue bueno. En un equipo con demasiadas falencias, el atacante fue de los pocos que entendió cómo jugar los partidos importantes. Su actitud fue irreprochable siempre. Las estadísticas indican que disputó 30 partidos y solamente marcó un gol.

Freitas contó lo duro que fue salir de River

En diálogo con el canal oficial de Flamengo, Joaquín Freitas afirmó: “Yo voy al banco en el último partido con River antes de venir acá. Ya en el vestuario estaba muy sensible, era un cambio drástico. Me ponía a llorar en el vestuario por lo que se venía por delante”.

Además, agregó: “Después del partido me junté con mi familia y mis amigos, y estuve toda la noche llorando. Me puse muy sensible por el cambio que se venía y porque uno va a lo desconocido y eso a veces intimida. Ese día estaba muy sensible y lloré todo“.

Joaquín Freitas en Flamengo. (Foto: Getty).

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“No le pedí a la dirigencia venir a Flamengo. Ni bien llegó la posibilidad fue muy difícil tomar la decisión de venir. Soy muy chico, nunca había vivido solo, era un mundo nuevo para mí. Fue una decisión que la tuve que hablar mucho con mi familia, con mi círculo cercano, para ver qué opinaban. Ellos lo veían con buenos ojos así que me vine para acá”, completó el delantero.

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