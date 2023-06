River no la tiene para nada sencilla tras su último empate en Perú contra Sporting Cristal, pero este miércoles será la oportunidad perfecta para demostrar de qué está hecho el equipo de Martín Demichelis para pelear la CONMEBOL Libertadores 2023. ¿El rival? Ni más ni menos que Fluminense, el único equipo que pudo hacerle cinco goles al Millonario en la historia de la competición continental.

El Flu no venía bien desde los resultados, con cuatro derrotas en fila que pusieron en jaque al presente del equipo. Sin embargo, la victoria llegó a tiempo (vs. Red Bull Bragantino) y el Tricolor llegará a Buenos Aires con la intención de dejar a River casi sin chances de clasificar a los octavos de final en la previa al The Strongest – Sporting Cristal.

En ese contexto, Germán Cano rompió el silencio antes de jugar en el Monumental y no tuvo filtros a la hora de plantearse un escenario positivo para su equipo, incluso con su participación en el marcador. “Me encantaría poder hacer un gol en la cancha de River. Sueño con hacerlo hacerlo”, dijo en diálogo con DSports en el mediodía del lunes.

Aun así, el goleador sabe que no deberán descuidarse en ningún momento ante este River. “Tenemos que estar bien parados para poder contra atacar. El partido va a ser sumamente diferente al de Brasil”, explicó. Además, el argentino dejó atrás la mala racha y le mandó un aviso al Millonario: “Llegamos muy bien al partido”. Qué jornada se nos viene…