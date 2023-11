Copa Libertadores: Romario no se arrepiente de los insultos a los argentinos y a Boca

No conforme con lo que dijo hace unos días en una entrevista en contra de los argentinos y de Boca, bajo el contexto de la previa de la Final de la Copa Libertadores que el elenco de Jorge Almirón disputará ante el Fluminense este sábado cuatro de noviembre en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, Romario volvió a tirarle nafta al clima que ya está prendido fuego.

“El que se debe llevar la final es Fluminense. Que se jodan los argentinos, esos hijos de put*. Boca se la va a llevar por el c*lo”, fue la frase -un poquito- subida de tono del exfutbolista del tricolor, Barcelona, Valencia y PSV, entre otros, que consideró que no dijo nada grave:”Me gustaría aclarar que esto no es una disculpa porque realmente no creo haber faltado el respeto a nadie, esa nunca fue la intención. Es sólo una forma de aclarar lo que se dijo y devolver el asunto a su verdadero contexto, que es el fútbol”.

En la misma nota que publicó en su cuenta de Twitter, Romario, en su intento por esclarecer su exabrupto, destacó que tiene una relación ”fraternal” (menos mal…) con el pueblo albiceleste: “Quería dirigirme a los argentinos y decirles que, por mucha rivalidad que haya habido en el fútbol, siempre he sido respetado y muy querido en Argentina. Incluso recibí el apodo de ‘Chapulín’ por parte de los argentinos, lo que tomo como una muestra de gran afecto”.

Y en esa misma línea, el actual senador del Estadio de Río de Janeiro aprovechó las líneas posteadas para justificarse: “En la entrevista hablamos en el lenguaje del fútbol, siempre con mucha pasión y energía, pero nunca con la intención de faltar el respeto, sino todo lo contrario. Lo que nos mueve es lo mismo: el deseo de ver un espectáculo de habilidad, técnica y muchas ganas”.

Y cerró: ”Soy brasileño, soy de Río de Janeiro, jugué en el Fluminense y voy a apoyarlo, por supuesto. Veo que el Flu es totalmente capaz de ser campeón, aunque sé que será uno de los partidos más difíciles de los últimos tiempos. En ningún momento quise faltarle el respeto al club ni a los hinchas de Boca Juniors. Mucho menos pretendí faltarle el respeto a los argentinos, nuestra nación hermana”.

Dunga, un histórico de la Selección de Brasil, fue mucho más medido para opinar de la Final de la Copa Libertadores entre Boca y Fluminense

Una final es siempre una final y no podemos prever qué va a pasar. Sí podemos imaginar en función del fútbol que están jugando. Son dos equipos muy distintos. Boca es un equipo más aguerrido, más cerrado. Fluminense juega un fútbol más abierto, propone más y a la vez deja al otro equipo jugar”, analizó, en charla con D Sports Radio, Dunga, campeón del mundo con Brasil en 1994, sobre la Final de la Copa Libertadores que protagonizarán Boca y Fluminense este sábado cuatro de noviembre.

Germán Cano advirtió que Fluminense está preparado para la definición por penales contra Boca

Germán Cano remarcó que Fluminense no le teme a la definición post tiempo regular y alargue: ”Estamos preparados para cualquier cosa que pueda pasar. Sabemos que Boca tiene un arquero (Sergio Romero) que está en gran forma, pero si llega a los penales, estaremos listos”, y, en la charla con FIFA+, agregó: ”De todos modos, nuestro objetivo es ganarlo en 90 minutos y conseguir este enorme trofeo para nuestros aficionados”.