Cuándo y dónde se juega la final de la Copa Libertadores 2026 entre Estudiantes y Palmeiras

El Pincha dejó en el camino a Flamengo en pleno Estadio Maracaná y ahora irá por su quinto título en la Libertadores contra Palmeiras.

Es un hecho: Estudiantes de La Plata y Palmeiras serán los grandes protagonistas de la final de la Copa Libertadores de América 2026. El Pincha y el Verdao dejaron en el camino a Flamengo y Fluminense respectivamente, ambos desde la vía de la definición por penales. Y, ahora, lo darán todo con el objetivo en común de levantar el trofeo más anhelado.

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Este miércoles, Palmeiras, que se había impuesto 2-1 como visitante de Fluminense, no jugó un buen partido y sufrió de manera contundente ante los cariocas. De hecho, en plena ciudad de Sao Paulo, la visita se impuso por 1-0 y estiró la definición hasta los penales, donde los de Abel Ferreira expusieron una mayor efectividad.

Posteriormente, ya durante esta noche de jueves, el Pincha, que es encabezado tácticamente por Alexander Medina, sacó pecho en pleno Estadio Maracaná de Río de Janeiro. Luego de empatar 0-0 en La Plata, el combinado argentino fue de punto a jugar contra uno de los elencos más poderosos del continente y diagramó un partido heróico.

Estudiantes aguantó todo el segundo tiempo con un jugador menos como consecuencia de la expulsión de Baltasar Rodríguez y estuvo más que a la altura de las circunstancias. De hecho, resistió el dominio de los de Leonardo Jardim, volvió a empatar 0-0 y estiró la definición hasta los penales, donde estuvo más acertado que su rival.

De esta manera, Estudiantes, que volvió a sacar a relucir su enorme mística en la Copa Libertadores, irá por su quinta estrella en el marco del propio certamen continental. Claro está, enfrente tendrá a otro poderoso combinado brasileño, que cuenta con tres títulos en este torneo, por lo que tratará de alcanzar al propio Pincha.

Cuándo y dónde se juega la final de la Libertadores

La gran final de la presente edición de la Copa Libertadores de América entre Estudiantes de La Plata y Palmerias se llevará a cabo el próximo sábado 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo, en Uruguay. El horario todavía no se confirmó.

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