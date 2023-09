Abel Ferreira, el entrenador del Palmeiras que será rival de Boca en las semifinales de la Copa Libertadores, ya sabe de ser verdugo de un gigante del fútbol argentino en la competición, habiendo eliminado a River, también en semis, en la edición de 2020, que a causa de la pandemia terminó de disputarse en 2021.

En aquella serie, el equipo brasileño había conseguido un holgado triunfo 3-0 como local, pero tuvo que sufrir y mucho en la revancha que se disputó en el Monumental, donde fue derrotado 2-0 por el equipo que dirigía Marcelo Gallardo.

Finalizado el encuentro y sellada la clasificación de Palmeiras, Ferreira se acercó a decir unas palabras al oído del Muñeco, que luego él mismo se encargaría de revelar: “Dije que íbamos a ganar (la Copa) y dije que se lo iba a dedicar a él. Porque si hoy soy mejor entrenador es por él“.

Ferreira cumplió y derrotó 1-0 en la final a Santos, que venía de eliminar a Boca. Poco después, el DT portugués contaría que en su paso por Buenos Aires había aprovechado a comprar el libro “El pizarrón de Gallardo. Así armó un River campeón”, que no tardó en poner en práctica.

“Puedo decir que utilicé un movimiento que vi en el libro. No voy a decir cuál, pero ese movimiento tuvo sentido en mi cabeza y fue una gran idea. No tengo problema en decirlo: me gustó esa idea, la encajé al equipo y los jugadores lo hicieron sin saber de donde venía”, manifestó. ¿La utilizará ante Boca?

¿Cuándo juegan Boca y Palmeiras por la Libertadores?

Según lo dictaminó la CONMEBOL, Boca recibirá a Palmeiras el jueves 28 de septiembre en La Bombonera para disputar el partido de ida de semifinales de la Copa Libertadores. La llave se definirá en Brasil el siguiente 5 de octubre.

¿Dónde ver las semifinales entre Boca y Palmeiras?

Los encuentros de Boca Juniors en la Copa Libertadores de América se pueden disfrutar en vivo por la plataforma Star+.