Flamengo vs. Estudiantes EN VIVO y ONLINE por la semifinal de la Copa Libertadores 2026: minuto a minuto

Por la revancha, el Mengao recibe al Pincha en el Estadio Maracaná y definir al clasificado a la final, donde espera Palmeiras.

Este jueves por la noche, Flamengo recibe a Estudiantes de La Plata por el duelo de vuelta de la semifinal de la Copa Libertadores 2026. El partido que se disputa en el Estadio Maracaná, comienza a las 21:30hs y cuenta con el arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera. El encuentro es transmitido por Telefé, Fox Sports y Disney+, además del minuto a minuto en BOLAVIP.

Las alineaciones de Flamengo y Estudiantes

Flamengo: Agustín Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho; Jorge Carrascal, Lucas Paquetá, Samuel Lino; Pedro. DT: Leonardo Jardim.

Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pírez, Marcos Rojo, Joaquin Tobio Burgos; Baltasar Rodriguez, Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Joaquín Correa, Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.

El cuadro final de la Copa Libertadores 2026