González Pírez explicó las claves del triunfo de Estudiantes: “Conocíamos mucho a Flamengo”

El defensor de 34 años detalló cómo contrarrestaron al Mengao una vez que el Pincha quedó en inferioridad numérica.

Estudiantes de La Plata sumó una nueva página dorada a su rica historia en la Copa Libertadores. El Pincha venció a Flamengo por penales, en el Maracaná, luego de haber disputado prácticamente todo el segundo tiempo con 10 futbolistas y sacó su boleto para la gran final en el Estadio Centenario de Montevideo.

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A pesar de haber sufrido la expulsión de Baltasar Rodríguez a los cinco minutos del complemento, el conjunto comandado por Alexander Medina fue impenetrable y, tras el encuentro, Leandro González Pírez detalló cómo afrontaron esa desventaja numérica en el campo de juego.

El festejo de Leandro González Pírez tras la clasificación (Getty Images)

En diálogo con el programa ‘No Veo La Hora’ de DSPORTS Radio, el zaguero explicó: “Con la línea de cinco ocupamos bien el ancho de la cancha y los volantes se corrieron todo. Sabíamos que el mayor poderío de Flamengo se daba cuando rompían por adentro tirando paredes”.

En la misma línea, completó: “Conocíamos mucho a Flamengo, sabíamos sus fortalezas y debilidades. Sabíamos que era un equipo al que no había que darle la pelota porque te podían lastimar pero también sabíamos que no les gustaba la fricción“.

Elogios para Fernando Muslera y un pedido especial

El experimentado arquero uruguayo fue el gran héroe de la noche con sus tres penales atajados en la tanda. En este contexto, González Pírez también le dedicó unas palabras: “Muslera es un arquero de muchísima jerarquía y de muchísimo peso, por suerte se pudo agrandar en los penales. Su contrato vence en diciembre y lo pinchamos constantemente para que siga, es muy importante para nosotros“.

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