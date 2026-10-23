Medina destacó la garra de Estudiante y evocó a Sabella: “El equipo por sobre la individualidad”

El Pincha se hizo gigante en el Maracná ante Flamengo, lo ganó por penales y jugará la final de la Copa ante Palmeiras.

Estudiantes tiene un sueño claro: ganar su quinta Copa Libertadores. Los dirigidos por Alexander Medina dieron el golpe ante Flamengo y lo eliminaron por penales tras terminar 0 a 0 en el marcador global. De esta manera, el Pincha sacó su boleto para disputar la gran final del torneo más importante del continente el próximo sábado 28 de noviembre ante Palmeiras en el Estadio Centenario de Montevideo.

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Una vez consumada la clasificación a la final de la Copa Libertadores, Alexander Medina habló en conferencia de prensa y mostró un gran orgullo por sus jugadores: “La felicidad, la alegría, es muy grande por lo conseguido. Llegar una final de la Copa Libertadores con lo que cuesta, sobre todo para los equipos que no son brasileños. Estudiantes bien merecido lo hizo en la serie. Hicimos un muy buen primer tiempo pero a los cinco del segundo tiempo se nos complicó con la expulsión. Este equipo ha demostrado carácter, personalidad, corazón, huevos“.

Además, agregó: “Estos enormes futbolistas que tenemos en el plantel han sacado adelante una dura misión, sostener a un rival de jerarquía 11 contra 11 es complicado, más 11 contra 10 todo un tiempo. El equipo lo soportó bien, lo sostuvimos muy bien bloque bajo“.

“Me voy feliz porque hay mucho trabajo de equipo, de los dirigentes, el presidente, los jugadores, la gente que trabaja en el club, la hinchada. Esto también es producto de lo que pasó siete días atrás en Buenos Aires y hoy nos tiene en una final nuevamente después de 17 años, la felicidad es enorme“, afirmó el Cacique.

Alexander Medina. (Foto: Getty).

Por qué jugó Rojo y homenaje a Sabella

“Lo de Marcos no lo tenía definido porque la habilitación no había llegado, tenía un plan B. También el Vasco había hecho un gran partido y tenía la duda de ponerlo al Vasco Benedetti. No fue fácil, como al decisión de Tiago (Palacios) de no ponerlo de inicio. Lo que prima es el nosotros por encima del yo, como bien el grandísimo Alejandro Sabella lo dijo tantas veces: hoy primó el equipo por encima de la individualidad“, afirmó Medina.

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Orgullo por sus jugadores

El Cacique destacó a todo su plantel por llegar a la final de la Copa Libertadores: “Fue una noche donde nos pasó de todo, el equipo estaba bien plantado, jugando con personalidad y la lesión de Correa nos trastocó porque quemamos una ventana, luego la expulsión Son cosas que van marcando el trámite del partido pero en forma negativa pero el equipo lo soportó, lo sostuvo con el alma, el coraje, la valentía con la que jugaron estos muchachos“.

“Quiero destacar a todos mis futbolistas porque están haciendo una Copa Libertadores magnifica, hoy era un partido donde tenía que rayar a gran altura y por suerte el equipo apareció nuevamente, como nos tiene acostumbrados y pudimos ganar en el Maracaná. Estoy feliz”, completó Medina.

¿Cuándo y dónde se jugará la final de la Copa Libertadores 2026?

La gran final de la Copa Libertadores 2026 entre Estudiantes y Palmeiras se disputará el sábado 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.

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El cuadro de la Copa Libertadores 2026

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