Este lunes en Luque, Paraguay, se dará el sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores y la Sudamericana, por lo que se sellará la parte destinada a la fortuna que un equipo necesita para avanzar de ronda en un certamen internacional.

En lo que respecta al de la CONMEBOL Libertadores, los bombos del primer y segundo puesto quedaron parejos, con River liderando el copón principal y con la presencia de cuatro equipos brasileños allí, mientras que del otro lado aparecen Talleres y San Lorenzo como representantes argentinos, dos equipos uruguayos y otros dos (y hasta tres) verdeamarelos más.

Teniendo en cuenta estos bombos, desde Bolavip recurrimos a la inteligencia artificial para que se anticipe unas horas al sorteo de Conmebol y detalle cómo podrían salir los cruces basados en el azar de las nombres que conforman la fase final de la Copa Libertadores. Spoiler: a River le tocaría uno de los cucos del segundo copón y el camino más complicada de cara a la final.

Así serían los cruces de octavos de final de la Libertadores según la IA

Basándose en la conformación de los bombos, el chat de Gemini, IA de Google, reveló que los octavos de final de la Libertadores 2024 se darían con los siguientes cruces:

Fluminense vs. Colo-Colo

Palmeiras vs. Botafogo

Talleres vs. C1 (Ganador del Grupo C)

Atlético Mineiro vs. Peñarol

River Plate vs. C2 (Segundo del Grupo C)

Junior vs. Flamengo

São Paulo vs. Nacional

Bolívar vs. San Lorenzo

Así las cosas, a River le tocaría enfrentarse contra el segundo del grupo C, que aún no está definido debido a que es la zona que conforman The Strongest, Huachipato, Gremio y Estudiantes de La Plata y todavía no se cerró porque restan dos partidos para los brasileños, que tuvieron que ser pospuestos por las inundaciones que sufrió la ciudad de Porto Alegre durante el mes de mayo.

Los cruces de los octavos de final de la Copa Libertadores 2024 según la IA de Google

A día de hoy, The Strongest es líder con 10 unidades y los partidos disputados, Huachipato lo escolta con 8 puntos y un partido menos, Gremio aparece tercero con 6 y dos encuentros restantes y Estudiantes, sin chances de clasificar, lleva 4 unidades con un solo duelo pendiente.

A menos que el conjunto brasileño pierda ambos partidos, todo apunta a que los puestos del grupo variarán y todos los caminos conducen a que el equipo boliviano quedará como líder, Gremio será segundo y Huachipato bajará a la Copa Sudamericana como tercero. De ser así, las llaves de la Libertadores según la IA se cerrarán con Gremio enfrentando a River en octavos de final y The Strongest siendo rival de Talleres de Córdoba.

El camino de River rumbo a una posible final según la IA

En base a lo que predijo la inteligencia artificial en los cruces de la fase final de la Libertadores, a River le quedaría un camino durísimo rumbo a una posible final, la cual se disputará este año en el Monumental.

Además de enfrentar a C2 (The Strongest, Huachipato o Gremio), si avanzara de ronda en esta simulación quedaría enfrentarse contra el ganador de Junior de Barranquilla y Flamengo en cuartos de final. Si lograra superar dicha instancia, el rival de semifinales saldría de Sao Paulo, Nacional (U), Bolívar y San Lorenzo; y en la hipotética final que puede disputar River, basada en los cruces dados por la IA, el rival millonario saldría de Fluminense, Colo Colo, Palmeiras, Botafogo, Atlético Mineiro, Peñarol, C1 y Talleres.

¿Dónde ver el sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores 2024?

El sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores 2024 se transmitirá en vivo desde las 13 horas de Argentina por las señales de ESPN 3 y Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Star+. Además, CONMEBOL realizará una transmisión por medio de su canal de YouTube y por Facebook Live.

Cronograma de la Copa Libertadores 2024