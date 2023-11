Si bien River poco tiene que ver en el partido que se jugó entre Boca y Fluminense por la final de la Copa Libertadores, la derrota del Xeneize no pasó por alto y desde varios sectores millonarios llegaron las siempre presente cargadas por el resultado.

Siendo un ferviente fanático de River, club del cual salió, Sebastián Driussi fue uno de los que no dejó pasar la oportunidad y se acordó del Xeneize: “Buen sábado para todos”, escribió minutos después de que termine la final que Fluminense ganó por uno.

Haciendo clara referencia a que estaba contento por la caída de Boca en el partido que se jugó en el Estadio Maracaná, el delantero del Austin FC rápidamente se hizo viral superando los 30 mil likes en la red social que hoy en día se conoce como X (ex Twitter).

Vale remarcar que esta no es la primera vez que el jugador surgido del Millonario se expresa en contra de Boca ya que no solo había demostrado sus ganas de que el Xeneize no sea campeón, sino que también se han dado varios episodios de este estilo en el pasado.

La chicana de Driussi a un hincha de Boca durante un juego online

Celebre participante de los juegos multiplayer en el mundo de los videojuegos, Driussi ya venía de ser viral con un video en donde se lo pudo ver y escuchar jugando al Rocket League junto con otros usuarios. Un momento en el que ya había chicaneado a un hincha de Boca.

Durante una de las tantas charlas que se dan entre los jugadores, el ex River aprovechó que el escenario de la partida simulaba ser La Bombonera para soltar una bomba: “Yo estoy jugando con máscara. Mira si tiran de nuevo gas pimienta”, comenzó.

Ante la réplica del hincha de Boca que entró en el juego del delantero, el delantero siguió con su juego: “Che vos que la conoces bien, ¿Cuándo van a prender los parlantes? ¿O es normal esto que no cante nadie?”, tiró para molestar al otro usuario.

¿Se da la vuelta de Driussi a River?

Después de una buena temporada en la que Sebastián Driussi convirtió un total de 13 goles en los 30 partidos que disputó con la camiseta del Austin FC (11 por la MLS y 2 por la Liga de Campeones Concacaf), su nombre ya comienza a ser uno de los que en el mundo River para ser refuerzo.

Si bien no se conoció de ningún tipo de oferta, comenzaron a circular algunos rumores que marcan su posible vuelta al Millonario para junio del 2024. Una posibilidad que, por el momento, pareciera lejana por los costos que tendría esto para el plantel que es dirigido por Martín Demichelis.

En primer lugar, vale destacar que Sebastián Driussi actualmente tiene una cotización de mercado cercana a los 15 millones de dólares. Una cifra a la que hay que sumarle los casi cuatro millones que cobra de salario según lo que informó la MLS recientemente.