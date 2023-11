Este sábado, Boca Juniors jugó la final de la CONMEBOL Libertadores contra Fluminense buscando su anhelada séptima estrella en el mencionado certamen continental. Sin embargo, una vez más, el equipo Xeneize se quedó con las manos vacías, al igual que contra Corinthians en 2012 y frente a River Plate en 2018. La gloria deberá seguir esperando.

El equipo brasileño, con el Estadio Maracaná como escenario, se terminó imponiendo por 2-1 con un gol de Germán Cano y un tanto de John Kennedy en el tiempo suplementario. Cabe destacar que Luis Advíncula había igualado transitoriamente para los dirigidos por Jorge Almirón promediando la etapa complementaria.

En medio de ese panorama, y, como no podía ser de otra manera, las burlas no demoraron en llegar. No solamente por parte de River Plate, el rival de toda la vida del Xeneize, sino también desde otros conjuntos argentinos. Por ejemplo, la alegría reinó de forma imponente en Independiente, un equipo que también mantiene una fuerte rivalidad con Boca.

Antes de jugar su partido contra Atlético Tucumán por la Copa de la Liga Profesional, el equipo comandado estratégicamente por Carlos Tevez diagramó una chicana por intermedio de las redes sociales. Incluso se pudo ver a los propios dirigentes de la institución de Avellaneda celebrando al enterarse del resultado en territorio brasileño.

Pero la cosa no se detuvo allí. Por el contrario, Independiente redobló la apuesta y fue por más, llevando las cargadas al plano internacional. Es que hinchas de los Diablos Rojos contrataron una avioneta para que sobrevuele las playas de Río de Janeiro, donde había una gran cantidad de hinchas de Boca que seguían disfrutando pese al resultado adverso.

¿Qué sucedió? La mencionada avioneta contaba con un cartel que tenía como meta burlarse de Boca. “El único rey”, rezaba el mismo, en alusión a que, una vez más, el Xeneize se quedó a las puertas de alcanzar a Independiente como el equipo con más ediciones ganadas de la Copa Libertadores de América. Realmente impiadoso.

De esta manera, quedó claro que la felicidad en el ‘Mundo Independiente’ es casi tan grande como la que existe en los pasillos del Estadio Monumental de River. Esto se reflejó en las cuentas de redes sociales de todos y cada uno de los hinchas del equipo de Avellaneda, que paralelamente está luchando por la Copa de la Liga Profesional.

+ Las Libertadores de Independiente y Boca

Independiente se mantiene en la cima de la tabla, con siete Libertadores ganadas. Por su parte, Boca se mantiene con seis festejos en dicho certamen.

+ La última Libertadores de Boca

La última vez que Boca ganó la Copa Libertadores de América fue allá por 2007, hace más de 16 años.