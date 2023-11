Luego de coronarse en la CONMEBOL Libertadores, donde alcanzó su tercer trofeo, Felipe Melo no quiso mofarse de Boca, pero sí se acordó de River, histórico rival del equipo al que le ganó en el Maracaná.

El ex futbolista de Inter de Milán y Juventus, además de analizar lo que fue el desarrollo del partido, no tuvo pelos en la lengua para chicanear al Millonario. Y sus declaraciones recorrieron el mundo entero.

“Hemos jugado contra River, contra Olimpia, Argentinos, contra Boca… contra Inter… Todos equipos grandes que han ganado la Libertadores. Es una cosa increíble, tenemos que hacer mucha fiesta”, fue lo primero que manifestó Melo en diálogo con ESPN. Pero no se guardó nada para contra el elenco de Martín Demichelis.

“Cuando hemos jugado contra las gallinas de River, yo he dicho que era especial jugar contra Boca. Para mí muy muy especial. Tengo mucho respeto y mucho cariño con la hinchada de Boca” , indicó el nacido en el municipio de Volta Redonda, ubicado en la ciudad de Rio de Janeiro.

Felipe Melo contó cómo se hizo hincha de Boca

En septiembre del 2021, Felipe Melo reveló en TyC Sports cómo fue que llegó a simpatizar por Boca: “Cuando era pequeñito veía que Schiavi pegaba unas patadas increíbles y me gustaba demasiado. Cuando vi a la hinchada que cantaba 95 minutos por partido, eso era una cosa de locos. Por eso me encantaba”, destacó.

Lo que dijo Felipe Melo sobre la posibilidad de jugar en Boca

Cuando lucía la camiseta de Palmeiras, el futbolista que en la actualidad tiene 40 años, fue contundente sobre su hipotético arribo al Xeneize: “Tengo que dejar en claro que yo amo a Palmeiras, pero hay que ver que va a pasar después del 31 de diciembre. Si Palmeiras al final no me quiere y si el equipo que me quiere es Boca, yo podría evaluarlo”, soltó en TyC Sports.

Todos los títulos que logró Felipe Melo en su carrera

Flamengo

Campeonato Carioca 2001

Copa de Campeones 2001

Palmeiras

Serie A 2018

Campeonato Paulista 2020

Copa de Brasil 2020

Copa Libertadores 2020

Copa Libertadores 2021

Fluminense

Campeonato Carioca 2023

Copa Libertadores 2023

Cruzeiro

Copa de Brasil 2003

Campeonato Mineiro 2003

Galatasaray

Superliga de Turquía 2011-12

Superliga de Turquía 2012-13

Supercopa de Turquía 2013