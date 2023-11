El Consulado Argentino en Brasil emitió un comunicado con el que hizo ciertas recomendaciones a los hinchas de Boca que ya están y que viajarán a Río de Janeiro para la Final de la Copa Libertadores 2023, en la que el elenco que comanda Jorge Almirón enfrentará al Fluminense de Fernando Diniz en el Estadio Maracaná.

Más que nada, las autoridades advierten al público del club argentino con las penas que podrían llegar a recibir en caso de entonar cantos o hacer gestos de contenido racista o xenófobo (algo de lo que, lamentablemente, dio la impresión, mediante las redes sociales, que se multiplicó en la actual edición del certamen continental con los cruces de equipos argentinos y brasileños).

Además, el Consulado Argentino aconseja a los hinchas de Boca con evitar ”cualquier tipo de provocación”, con no consumir estupefacientes, no tomar alcohol en las inmediaciones del estadio Maracaná el día del partido, utilizar las entradas originales expedidas por los puntos de venta oficiales y contratar una amplia cobertura de seguro al viajero.

Comunicado del Consulado Argentino en Brasil por la Final de la Copa Libertadores 2023

En el marco del partido que se llevará a cabo por la final de la Copa CONMEBOL Libertadores entre Boca Juniors y Fluminense el próximo cuatro de noviembre en el Estadio Jornalista Mário Filho, el Consulado Argentino enumeró algunas recomendaciones en su sitio web oficial para los hinchas que viajen a Río de Janeiro.

Los CANTOS Y GESTOS RACISTAS/XENOFOBOS constituyen un delito grave que conlleva penas de hasta 5 años de PRISION NO EXCARCELABLE

EVITAR cualquier tipo de PROVOCACION al pueblo brasileño.

El consumo de ESTUPEFACIENTES es GRAVEMENTE PENADO en Brasil.

Usar UNICAMENTE ENTRADAS obtenidas a través de los canales OFICIALES.

Viaje con seguro al viajero de AMPLIA COBERTURA, que brinde ASISTENCIA LEGAL .

La consulesa argentina en Brasil charló con Bolavip sobre las medidas que están tomando para auxiliar a los hinchas de Boca en Río de Janeiro

Ante el clima tenso que se está viviendo en Río de Janeiro entre los hinchas de Boca y Fluminense en la previa de la Final de la Copa Libertadores 2023, la consulesa de la República Argentina en Brasil, Ana Emilia Sarrabayrouse, desarrolló en una charla con Bolavip las técnicas que se están aplicando en la ciudad para prevenir los enfrentamientos entre las parcialidades.

“Estuvimos haciendo tareas preventivas, que tienen que ver con no responder a provocaciones que sean racistas o xenófobas. Eso tiene una pena efectiva de tres a cinco años. La recomendación es que no estén solos con la camiseta de Boca por las calles, dado que las fuerzas de seguridad no dan abasto”, expresó la funcionaria a este portal.