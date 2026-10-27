Leo Jardim, DT de Flamengo, confía en jugar la final de la Copa Libertadores: “Es posible”

El Mengao reclamó por la mala inclusión de Marcos Rojo en las semifinales y sueña con ocupar el lugar de Estudiantes de La Plata.

Continúa la novela sobre Marcos Rojo, Estudiantes de La Plata y Flamengo. Tras la victoria del Pincha por penales en el Maracaná, el Mengao elevó un reclamo ante la Conmebol por la supuesta mala inclusión del defensor. Si bien esta denuncia no parece tener demasiado fundamento, Leonardo Jardim -entrenador del Fla- confía en que su equipo jugará la final de la Copa Libertadores.

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“Yo creo que es posible jugar la final de la Copa Libertadores. Está en manos de nuestro departamento jurídico y no voy a decir más nada”, aseguró Jardim en conferencia de prensa tras ser consultado por el reclamo contra Estudiantes de la Plata.

"Eu acredito que é possível (o Flamengo ir para a final da Libertadores), mas esse assunto está com o nosso departamento jurídico e eu não vou alongar."



🎙️ Leonardo Jardim.

🎥 @simpraisa pic.twitter.com/EnwnsFcNc8 — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) October 27, 2026

Cabe recordar que Marcos Rojo no fue habilitado por Conmebol para el partido de ida de las semifinales en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi, pero finalmente el defensor pudo disputar la revancha en el Maracaná luego de que el TAS le diera lugar a la medida cautelar.

En el Pincha hay cierta tranquilidad sobre la situación por el hecho de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) está por encima de Conmebol y de cualquier otra federación o confederación del deporte. Sin embargo, el discurso de Flamengo se mantiene firme: creen que pueden jugar la final contra Palmeiras en el Estadio Centenario de Montevideo.

Cuándo se juega la final de la Copa Libertadores 2026

La final de la Copa Libertadores de América entre Estudiantes de La Plata y Palmerias se llevará a cabo el próximo sábado 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo, en Uruguay. El horario todavía no se confirmó y las entradas aún no están a la venta.

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En síntesis