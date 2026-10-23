La reacción de Chiqui Tapia a la clasificación de Estudiantes a la final de la Libertadores

El máximo mandatario de la AFA felicitó al Pincha por acceder al duelo definitorio del certamen más importante del continente.

Estudiantes se hizo enorme en el Maracaná. Con uno menos empató 0 a 0 -la ida había sido con el mismo resultado- y eliminó por penales a Flamengo. De esta manera, los del Cacique Medina sacaron su boleto a la gran final de la Copa Libertadores y allí se verán cara a cara con Palmeiras.

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Que Estudiantes haya llegado a la final de la Copa Libertadores es un logro para el fútbol argentino, especialmente en este contexto donde es habitual ver definiciones entre equipos brasileños. Ante esta situación, quien reaccionó al triunfo del Pincha fue Claudio Tapia.

“Felicitaciones a Estudiantes, a su plantel, a su cuerpo técnico, a su presidente y a toda la gente del Pincha por la clasificación a la final de la Copa Libertadores. En representación del fútbol argentino y en busca de una nueva consagración. ¡Muchos éxitos en Montevideo!”, publicó Tapia en su cuenta de X.

Cabe recordar que Estudiantes es uno de los clubes alejados de la AFA, que suelen criticar con dureza la organización del fútbol argentino y también su conducción. Sin ir más lejos, la casa madre del fútbol argentino sancionó a Juan Sebastián Verón por su accionar en la final por la Supercopa Internacional, celebrada hace algunas semanas en Santiago del Estero.

Verón y un dardo contra la AFA

Juan Sebastián Verón mostró su orgullo por lo realizado por Estudiantes en Brasil, presidente y gloria pincharrata. La Bruja dejó en claro cómo se tienen que jugar este tipo de partidos en diálogo con ESPN: “Un partido así lo tenés que jugar de esa forma, al 110%”.

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Por otro lado, en su cruzada contra la AFA, la Bruja lanzó un dardo a la organización del fútbol argentino: “Creo que para el fútbol argentino es importante, pero si mejorara podríamos mover mucho más de esto, necesita una mejora en todos los aspectos para poder competir“.

“Yo lo vengo diciendo hace rato, y ojalá que estas cosas no se utilicen con vieron qué, sino que obviamente se puede con una buena planificación, con un buen equipo, pero también necesitas recursos y una buena organización en los campeonatos, y eso es lo que nos falta a nosotros“, completó Verón.

¿Cuándo y dónde se jugará la final de la Copa Libertadores 2026?

La gran final de la Copa Libertadores 2026 entre Estudiantes y Palmeiras se disputará el sábado 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.

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Estudiantes celebra el pase a la final de la Libertadores en pleno Maracaná. (Foto: Getty).

El cuadro de la Copa Libertadores 2026

DATOS CLAVE

Claudio Tapia felicitó a Estudiantes por avanzar a la final de la Libertadores.

felicitó a Estudiantes por avanzar a la final de la Libertadores. Estudiantes de La Plata eliminó por penales a Flamengo tras igualar 0 a 0.

eliminó por penales a Flamengo tras igualar 0 a 0. Palmeiras se enfrentará a Estudiantes en la gran final en Montevideo.