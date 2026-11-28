El Pincha pagó caro el planteo mezquino del primer tiempo y desperdició una chance para cortar la hegemonía brasileña. Deseo que el Boca del Vasco, o cualquier argentino, lo hagan el año que viene.

La derrota de Estudiantes en la final de la Copa Libertadores en Montevideo tiene un gran responsable: Alexander Medina. Resulta llamativo que un entrenador que pregona el fútbol ofensivo, lírico y “a lo Guardiola” haya salido a jugar el primer tiempo de esa manera, al punto de que solo le faltó darles alfileres a sus jugadores.

El Pincha salió exclusivamente a defender, a jugar al límite del reglamento y a cortar el ritmo: cometió 14 infracciones en los primeros 45 minutos contra apenas 7 de Palmeiras. Si bien intentar sacar de partido al rival es válido —y Marcos Rojo casi lo logra con el Flaco López, quien le propinó un golpe con el brazo que era para roja directa, aunque el árbitro, de mal partido, solo lo amonestó—, Estudiantes se olvidó por completo de atacar.

El golpe de un ex Gimnasia y la reacción tardía

Este Palmeiras de Abel Ferreira no es gran cosa; de hecho, Boca tiene argumentos de sobra para ganarle tranquilamente en la Recopa de febrero. Sin embargo, el conjunto brasileño fue el que un poco más buscó la victoria. Avisó en el cierre de la primera parte con un rechazo de Rojo que dio en el palo, y pegó en el arranque del complemento a través de Ramón Sosa, nada menos que un ex Gimnasia.

El Cacique regaló 52 minutos. Recién ahí movió el banco: ingresó Meza por el lesionado Mancuso, entró muy bien Edwuin Cetré y Tobio Burgos —el que más desequilibraba con su gambeta— pasó a jugar unos metros más atrás. Con otra postura, Estudiantes mereció empatar y forzar el suplementario: Guido Carrillo ensayó una chilena que tapó de gran manera Carlos Miguel, el gigante arquero del Verdão también le ahogó un gran cabezazo a Cetré, y un zurdazo de Tomás Palacios dio en la red externa haciendo gritar gol a más de uno.

Una supremacía brasileña que ya no se aguanta más

Estudiantes murió de pie, pero en estas instancias se paga caro no salir a buscar el partido desde el arranque. Si en lugar de refugiarse hubiera puesto el chip agresivo desde el minuto cero, el Pincha podría haber levantado su quinta Copa Libertadores. Le faltó ese plus de grandeza para quedarse con la gloria eterna.

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El resultado, además, profundiza una bronca generalizada en el fútbol argentino. Desde aquella final que River le ganó a Boca en Madrid, la hegemonía de Brasil es absoluta e insoportable: tres títulos de Flamengo, tres de Palmeiras, uno de Fluminense ante Boca y uno de Botafogo en el Monumental.

Son ocho ediciones consecutivas ganadas por equipos de un mismo país, una supremacía histórica que nunca se había dado. Habrá que esperar que el Boca del Vasco Arruabarrena, o algún otro club argentino que clasifique el año próximo, logre cortar de una vez por todas esta racha.