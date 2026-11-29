El entrenador del Pincha fue contundente en la conferencia de prensa al término del partido en Montevideo, Uruguay.

Este sábado, Palmeiras se consagró campeón de la Copa Libertadores 2026, al vencer por 1-0 a Estudiantes de La Plata. Con el gol de Ramón Sosa, el Verdao desató un delirio y festejó sobre el campo de juego del Estadio Centenario de Montevideo, en Uruguay. En medio de ese contexto, ahora la incertidumbre está puesta en el incierto futuro de Alexander Medina.

Alexander Medina, director técnico de Estudiantes de La Plata. (Getty Images)

Cabe recordar que el Cacique asumió el 23 de febrero de este año, como reemplazante directo de Eduardo Domínguez que emigró a Atlético Mineiro. En aquel entonces y tras llegar a un acuerdo con la institución, firmó un contrato hasta el 31 de diciembre de 2026, pero con un ítem importante: posibilidad de extenderlo por un año más.

Lo cierto es que, en la conferencia de prensa tras perder la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras, fue más que contundente. “Hoy se termina un ciclo“, sentenció Medina sobre su estadía en Estudiantes de La Plata. Además, manifestó: “Estos 9 meses que viví en el club fueron muy intensos, les quiero agradecer a toda la estructura de la institución“.

Alexander Medina, director técnico de Estudiantes de La Plata. (Getty Images)

Un dato importante a tener en cuenta es que dirigió 45 partidos oficiales a cargo del plantel del Pincha durante esta temporada, donde acumuló 18 victorias, 11 empates y 16 derrotas, durante los 279 días que estuvo a cargo. Además, se consagró campeón de la Supercopa Argentina y disputó la final de la Copa Libertadores 2026, pero sin éxito.

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Más declaraciones del Cacique Medina

Durante la conferencia de prensa, el entrenador analizó la final y expresó: “Es resultado puro. No vi una superioridad de Palmeiras. No la veo en situaciones de gol, en córners, en atajadas de Muslera… Vi un partido parejo como me lo pude imaginar antes. Sabía que no íbamos a sufrir en nuestro arco. Fue un partido recontra parejo que se abrió por el gol“.

Alexander Medina, director técnico de Estudiantes de La Plata. (Getty Images)

No conforme con esa declaración, continuó: “Me imaginé un partido muy peleado y de pocas situaciones de gol. No me puedo reprochar nada. Lo que vinimos a buscar en defensa, lo encontramos; en ataque sí, nos faltó“. Por último, a modo de conclusión, culminó: “Fue un partido muy parejo, pero la pelota esta vez no cayó de nuestro lado“.