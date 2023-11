A pesar de que ya pasaron más de 10 días, el dolor por haber perdido la final de la Copa Libertadores perdura en los hinchas del Boca. El Xeneize estuvo a un paso de conquistar la séptima para sumarse al escalón de máximos ganadores del trofeo, pero se topó ante un gran Fluminense, que se coronó por primera vez y en sus tierras.

Los seguidores del club todavía tienen en la cabeza aquellos 120 minutos en los que se impusieron los cariocas y Leandro Paredes también lo recuerda. El mediocampista de la Selección Argentina, surgido en Boca, habló con los medios este martes y contó cómo vivió la definición ante el Flu.

“La miré con mi familia, en mi casa y sufrí como todo hincha de Boca. Me dolió mucho ver llorar a mi hija, la verdad que no me lo esperaba. Es muy bostera como yo y por eso me dolió verla así. Pero bueno, pasó. Hay que felicitar al equipo porque ha hecho un mérito grande por estar ahí y lastimosamente gana solo un equipo“, le contó el volante a Olé.

El mediocampista de la Roma se encuentra en el país para representar a la albiceleste en las fechas 5 y 6 de las Eliminatorias de Conmebol. Los dirigidos por Lionel Scaloni llegan como líderes y con puntaje ideal, pero quieren continuar sumando para acercarse al Mundial 2026 de Estados Unidos México y Canadá.

Pero por delante tendrán dos exigentes compromisos en esta ventana de fechas FIFA. Este jueves, en La Bombonera, la albiceleste chocará ante la Uruguay de Marcelo Bielsa. Más adelante, el martes, viajarán para jugar ante Brasil en el Estadio Maracaná. Tanto la Canarinha, como la Celeste son escoltas de Argentina y quieren recortar distancias.

Paredes llenó de elogios a Uruguay

En la misma charla con Olé, el ex PSG y Juventus destacó la labor del combinado charrúa en este clasificatorio y mostró respeto: “Nosotros lo tomamos con la misma importancia que los otros cuatro. Son los mejores rivales de las Eliminatorias, pero nos preparamos de la mejor manera“.

Y se extendió: “Nos preparamos para esto, somos conscientes de que conseguimos cosas importantes. Tenemos un grupo de personas con mentalidad ganadora y queremos conseguir cosas importantes“.

La posible formación de Argentina

Para el duelo ante Uruguay, Scaloni tiene dos dudas, pero al equipo casi confirmado: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Lionel Messi, Julián Álvarez o Lautaro Martínez; y Ángel Di María o Nicolás González.