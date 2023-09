A casi dos semanas del duelo entre Boca y Palmeiras por las semis de la Copa Libertadores, en el club brasileño se desató la polémica con una de sus figuras.

Resulta que Endrick, promesa absoluta del fútbol paulista y que ya fue adquirido por el Real Madrid por 35 millones de euros netos pero que podrían llegar a 60 millones por objetivos cumplidos, fue acusado desde España respecto a su edad.

Con solo 17 años y siendo determinante en el equipo profesional de Palmeiras con sus 10 goles y 2 asistencias en 43 partidos disputados, su ponderante físico fue lo que despertó dudas en el país ibérico respecto a la edad que impacta en su identidad.

Quien soltó esta acusación fue Manolo Romero, ex captador de juveniles del Real Madrid. En el programa “El Bar”, emitido por la reconocida Cadena SER, el ex ojeador expresó: “Siempre he tenido la duda con Endrick de que si la edad que dicen que tiene es la correcta. Sí, porque físicamente está demasiado formado“.

Además, Romero vinculó este caso con el del colombiano Radamel Falcao, de quien también duda hasta el día de hoy sobre su edad cuando arribó a España. Sobre esto, destacó: “Siempre recuerdo la anécdota de Radamel Falcao que vino a Europa con más edad de la que tenía“.

Entrando en detalles en la comparativa, el ex trabajador del Real Madrid soltó: “Recuerdo que uno de mis superiores en el Real Madrid fue a ver un partido entre Colombia y Uruguay en un campeonato sudamericano. Al día siguiente, en el periódico, apareció una foto de la última vez que se habían enfrentado ambas selecciones. En esa foto estaba el padre de Radamel, quien también había sido jugador internacional, y se podía ver a un niño que era Falcao. Solo era necesario mirar la fecha del partido para confirmar la discrepancia en la edad. Posteriormente Pacho Maturana (ex futbolista colombiano) lo confirmó“.

Y si bien la fecha de nacimiento de Endrick concuerda con la edad que posee, y hasta el momento no se había puesto en duda esto, la realidad es que las frases dichas por Manolo Romero no hacen más que despertar la polémica en Brasil, en el Real Madrid y sobre todo en Palmeiras, en una fecha cercana al duelo ante Boca por la Copa Libertadores.

¿Quién es Endrick, la figura juvenil del Palmeiras?

Con 10 goles y dos asistencias en 43 partidos disputados como profesional, Endrick Felipe Moreira es la sensación juvenil del fútbol brasileño, ya que se convirtió en una pieza clave de uno de los equipos más importantes de Brasil como lo es Palmeiras con solo 17 años.

Hace un año fue comprado por el Real Madrid a cambio de 35 millones de euros y podrían sumarse 25 millones extra en variables, siendo así una de las ventas más importantes en la historia del fútbol sudamericano. Juega de delantero y se perfila a ser titular ante Boca por las semis de la Copa Libertadores y esta será su última temporada en el Verdao, ya que a partir de julio del 2024, se sumará a las filas merengues.

¿Cuándo juegan Boca – Palmeiras por la Copa Libertadores?

Boca y Palmeiras se medirán por las semifinales de la Copa Libertadores el jueves 28 de septiembre a las 21:30 en La Bombonera y el 5 de octubre a la misma hora disputarán la vuelta en Sao Paulo. Ambos partidos podrán verse a través de Telefé.