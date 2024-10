El partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores tuvo a Deyverson como máxima figura. El 9 de Atlético Mineiro se despachó con dos goles y una asistencia ante River, dejando bien encaminado a su equipo de cara a la revancha. Curiosamente, hace un tiempo delantero confesó que simpatiza por Boca.

Es por eso que, luego de su extraordinaria actuación en el Arena MRV, los hinchas del Xeneize se encargaron de recordar sus declaraciones en 2023. “ Si un día me suena el teléfono y me dicen: ‘Deyverson, vení a jugar a Boca’. Pfff.. Me gustaría porque soy un jugador de ir al frente, y veo que Boca tiene mucho de eso”, soltó en diálogo con Diario Olé.

Tampoco faltaron elogios para Román: “Uhhh, imaginate. El llamado de míster Riquelme, el mejor junto con Maradona y Messi. Imaginate a Riquelme hablando conmigo, me pondría los pelos de punta. Sueño que me llame. Si me invita unos mates voy sin problema. Es más, si me regala un mate lo dejo en el museo de mi casa y no lo toco más”.

“Tengo muchas ganas. La verdad que le tengo mucho cariño a la Bombonera por Maradona y todo lo que hizo a nivel mundial. También por todos los jugadores que jugaron en Boca: Carlitos Tevez, Cavani, Riquelme… Para mí sería una ilusión jugar en Boca, con Felipe Melo. Los dos juntos”, expresó.

Lejos de tener el sueño únicamente de cumplir, Deyverson aseguró que sueña con ser ovacionado por todo el estadio: “Me largo a llorar. Sería un lago de lágrimas. Me daría mucha emoción. Los hinchas de Boca son enamorados del club y eso me encanta, el fútbol necesita de eso”.

El tour de Deyverson por La Bombonera y su sueño de ganar la Libertadores

“A fin del año pasado (2022) fui a Argentina de vacaciones. Obviamente visité la Bombonera. Me llamó mucho la atención que cuando entré, había gente que me conocía. Los chicos que trabajaban ahí me conocieron y les pedí una camiseta de Boca con mi número, el nueve, con el sueño de que ojalá pueda jugar en Boca como delantero“, declaró el atacante.

Y se animó a soñar: “Si gano una Libertadores con Boca sería un Deyverson de la hostia. Una locura de la hostia. Imaginate ser campeón de la Libertadores y llegar a la Bombonera con todos los hinchas cantando. Ojalá yo pueda jugar en Boca y ganar la Libertadores“.

Qué dijo Deyverson tras su doblete ante River

En diálogo con Telefé, la figura del partido declaró: “Estamos con muchas ganas, con mucha ilusión de poder estar en la final. Claro, respetamos a River, que es un gran equipo, tiene la Libertadores, tiene grandes jugadores, una hinchada muy linda también… Pero para nosotros, en nuestra cancha, era muy importante ganar. Estamos muy felices. Dimos el 100 por ciento. Ahora tenemos un partido afuera, que va a ser muy difícil”.

“Soy un poco parecido a los argentinos… Que les gusta la cachimba, cuando están ganando hacen tonterías y sonríen… Y, cuando están perdiendo, se calientan. Tienen que mirar lo que hacen también. Cuando están ganando, hacen lo mismo”, lanzó el extrovertido goleador, consultado por su personalidad.

Y sentenció: “Yo soy así, con mucho respeto. Adentro de la cancha voy a defender siempre a mi escudo, voy a dar la vida. Lucho todas las pelotas. Soy así y voy a ser así siempre”.