Quién es el DT de Flamengo en el partido contra Estudiantes por las semifinales de la Copa Libertadores 2026

Se define el segundo clasificado para la gran final de la presente edición de la Copa Libertadores de América 2026. Este jueves, en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, Flamengo y Estudiantes de La Plata vuelven a verse las caras con la misión en común de transformarse en los rivales de Palmeiras.
No es un detalle menor que, hace exactamente una semana, el Pincha y el Mengao midieron fuerzas en el Estadio UNO de La Plata. En aquel entonces, el trámite del partido fue realmente equilibrado y culminó con un empate 0-0, dejando la serie totalmente abierta.
Quién es el director técnico de Flamengo
Actualmente, el entrenador de Flamengo es Leonardo Jardim, estratega portugués, aunque nacido en Venezuela, hace 52 años. En ese contexto desembarcó en el popular combinado brasileño este mismo año, más precisamente en el mes de marzo.
La experiencia de Leonardo Jardim como DT
- Camacha (Portugal): 2003-2008
- Chaves (Portugal): 2008-2009
- Beira-Mar (Portugal): 2009-2011
- Sporting Braga (Portugal): 2011-2012
- Olympiakos (Grecia): 2012-2013
- Sporting de Lisboa (Portugal): 2013-2014
- Mónaco (Francia): 2014-2019
- Al-Hilal (Arabia Saudita): 2021-2022
- Shabab Al-Ahli (Emiratos Árabes Unidos): 2022-2023
- Al-Rayyan (Qatar): 2023-2024
- Al-Ain (Emiratos Árabes Unidos): 2024-2025
- Cruzeiro (Brasil): 2025
- Flamengo (Brasil): 2026-
El palmarés de Leonardo Jardim
- 2009-2010: Segunda División de Portugal (Beira-Mar)
- 2016-2017: Ligue 1 de Francia (Mónaco)
- 2021: Supercopa de Arabia Saudita (Al-Hilal)
- 2021: Liga de Campeones de Élite de la AFC (Al-Hilal)
- 2022-2023: UAE Pro League (Shabab Al-Ahli)
- 2026: Campeonato Carioca (Flamengo)