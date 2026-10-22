Quién es el DT de Flamengo en el partido contra Estudiantes por las semifinales de la Copa Libertadores 2026

Todos los detalles sobre el director técnico del combinado brasileño en el marco del cotejo ante el Pincha en el Estadio Maracaná.

Se define el segundo clasificado para la gran final de la presente edición de la Copa Libertadores de América 2026. Este jueves, en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, Flamengo y Estudiantes de La Plata vuelven a verse las caras con la misión en común de transformarse en los rivales de Palmeiras.

No es un detalle menor que, hace exactamente una semana, el Pincha y el Mengao midieron fuerzas en el Estadio UNO de La Plata. En aquel entonces, el trámite del partido fue realmente equilibrado y culminó con un empate 0-0, dejando la serie totalmente abierta.

Quién es el director técnico de Flamengo

Actualmente, el entrenador de Flamengo es Leonardo Jardim, estratega portugués, aunque nacido en Venezuela, hace 52 años. En ese contexto desembarcó en el popular combinado brasileño este mismo año, más precisamente en el mes de marzo.

La experiencia de Leonardo Jardim como DT

Camacha (Portugal): 2003-2008

Chaves (Portugal): 2008-2009

Beira-Mar (Portugal): 2009-2011

Sporting Braga (Portugal): 2011-2012

Olympiakos (Grecia): 2012-2013

Sporting de Lisboa (Portugal): 2013-2014

Mónaco (Francia): 2014-2019

Al-Hilal (Arabia Saudita): 2021-2022

Shabab Al-Ahli (Emiratos Árabes Unidos): 2022-2023

Al-Rayyan (Qatar): 2023-2024

Al-Ain (Emiratos Árabes Unidos): 2024-2025

Cruzeiro (Brasil): 2025

Flamengo (Brasil): 2026-

El palmarés de Leonardo Jardim

2009-2010: Segunda División de Portugal (Beira-Mar)

2016-2017: Ligue 1 de Francia (Mónaco)

2021: Supercopa de Arabia Saudita (Al-Hilal)

2021: Liga de Campeones de Élite de la AFC (Al-Hilal)

2022-2023: UAE Pro League (Shabab Al-Ahli)

2026: Campeonato Carioca (Flamengo)

El cuadro de la Copa Libertadores