Así están los bombos de la Copa Libertadores

En el Bombo 1 estarán los equipos que culminaron en la primera posición dentro de la fase de grupos: Fluminense (Brasil), São Paulo (Brasil), Junior (Colombia), Bolívar (Bolivia), Palmeiras (Brasil), Atlético Mineiro (Brasil) y River (Argentina), además de C1, representando a quien salga líder del grupo C que aún no se conoce, y saldrá de The Strongest (Bolivia), Huachipato (Chile) y Gremio (Brasil).

Por su parte, el Bombo 2 estará compuesto por Colo Colo (Chile), Talleres (Argentina), Botafogo (Brasil), Flamengo (Brasil), San Lorenzo (Argentina), Peñarol (Uruguay), Nacional (Uruguay) y C2 (segundo del grupo C).