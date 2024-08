La selección de Uruguay logró un buen tercer lugar en la Copa América 2024. No pudo en las semifinales ante Colombia (0-1), pero pudo doblegar a Canadá en los penales para meterse en el podio. Un buen torneo del combinado dirigido por Marcelo Bielsa, más allá de que recibió algunas críticas de parte de uno de los futbolistas que integró el plantel en dicho torneo.

Agustín Canobbio, luego de terminado el torneo con el tercer puesto de la ‘Celeste’, se mostró muy fastidioso por los pocos minutos que tuvo durante la Copa América 2024. De hecho, ante Canadá se mostró molesto por no ingresar y también lo evidenció en la zona mixta luego del mismo, pero lo peor llegó cuando volvió a Uruguay.

Al llegar a su país, una notera de Teledoce le consultó si “estaba triste por el resultado“. La respuesta de Canobbio fue lapidaria y evidenció su claro malestar hacia Marcelo Bielsa por ponerlo en un sólo partido en toda la Copa América (ingresó sobre el final de la semifinal ante Colombia). “Ya sabrán. El porqué no es el resultado“, respondió.

Agustín Canobbio se la pasó más en el banco que en la cancha con Uruguay (Grant Halverson/Getty Images).

El fastidio también llegó del lado de la familia del propio atacante de Athletico Paranaense. El ex futbolista y padre de Agustín, Osvaldo Canobbio, también reveló los problemas de su hijo en la selección de Uruguay. “Él no disfrutó de la Copa América, algo raro en un jugador. Si no disfrutás estar en la Selección, algo no está bien“, dijo en una entrevista con Minuto 1 (Carve Deportiva).

Marcelo Bielsa borró a Agustín Canobbio para los partidos ante Paraguay y Venezuela por las Eliminatorias CONMEBOL

Luego de trascender este fastidio de parte de Agustín Canobbio por la falta de minutos en la Selección de Uruguay durante la Copa América 2024, había expectativa por ver si estaría convocado para los partidos de Eliminatorias CONMEBOL ante Paraguay y Venezuela.

Finalmente, tal como informó el periodista Federico Buysan, Canobbio no forma parte de la lista de reservados por Marcelo Bielsa para dichos duelos clasificatorios para el Mundial 2026. En cambio, hay otros nombres confirmados como, por ejemplo, Luis Suárez, quien se pensaba que dejaría la Selección tras la Copa América y, al final, no es así.

Canobbio, en un partido amistoso con Uruguay antes de la Copa América 2024 (IMAGO / ANP).

Desde que Bielsa es el director técnico de Uruguay, el ex extremo de Peñarol suma 187 minutos en total en cancha en 13 partidos. Sólo fue titular en dos encuentros. Y en la Copa América apenas sumó un minuto debido a su ingreso ante Colombia en la semifinal.

¿Qué jugadores fueron reservados por Marcelo Bielsa para la selección de Uruguay para enfrentar a Paraguay y Venezuela?

Como suele pasar desde que Marcelo Bielsa es el entrenador de Uruguay, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) no anuncia públicamente la lista de reservados, algo que sí ocurría anteriormente en los ciclos de Óscar Tabárez y Diego Alonso.

Por lo tanto, sólo se puede conocer a los reservados por distintas averiguaciones, así como también algunos anuncios públicos. Por el momento, de acuerdo a varias fuentes, están reservados para la ‘Celeste’ para los próximos partidos:

Luis Suárez (Inter Miami)

Miguel Merentiel y Marcelo Saracchi (Boca)

Nicolás Fonseca y Agustín Sant’Anna (River)

Matías Abaldo (Gimnasia y Esgrima La Plata)

Rodrigo Aguirre y Brian Rodríguez (América CF)

Luciano Rodríguez (Bahía)

Rodrigo Zalazar (Sporting Braga)

Felipe Carballo (NY Red Bulls)

Facundo Torres y César Araújo (Orlando City)

Cristian ‘Kike’ Olivera (Los Angeles FC)

Guillermo Varela (Flamengo)

Facundo Pellistri (Manchester United)

Los próximos partidos de Uruguay en las Eliminatorias CONMEBOL

La selección de Uruguay disputa dos partidos en la fecha FIFA de septiembre, correspondientes a las Eliminatorias CONMEBOL. Primero, recibe a Paraguay el próximo viernes 6 de septiembre en el Estadio Centenario a las 20:30 horas y, luego, visita a Venezuela en el Estadio Monumental de Maturín el 10 de septiembre desde las 19:00 horas.