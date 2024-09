El mediocampista del Real Madrid, quien jugó ante Paraguay en la fecha anterior, no va de titular ante Venezuela en Maturín. Acá el motivo de esta baja para Marcelo Bielsa.

Federico Valverde no forma parte de la formación titular de la selección de Uruguay ante Venezuela en el partido correspondiente a la fecha 8 de las Eliminatorias CONMEBOL para el Mundial 2026. Marcelo Bielsa no puede contar con el mediocampista del Real Madrid y es una baja sensible para la ‘Celeste’ en este encuentro.

Ante Paraguay, Valverde no tuvo un buen partido y Uruguay lo sintió. Pese a ello, es un jugador indispensable para Bielsa, por lo que su ausencia es una mala noticia, sobre todo, para este encuentro de visitante.

¿Por qué no juega Federico Valverde en Venezuela vs. Uruguay?

Federico Valverde está suspendido por acumulación de tarjetas amarillas, luego de su amonestación ante Paraguay. Por este motivo, debe cumplir una fecha de sanción y no juega ante Venezuela. Lo mismo sucede con Nahitan Nández. Ambos son cambios obligados para Marcelo Bielsa.

Debido a estas ausencias, el ‘Loco’ apostaría por las inclusiones de Emiliano Martínez y Guillermo Varela en el once titular para enfrentar a Venezuela en Maturín este martes desde las 19:00 horas (Argentina).

La posible formación de Uruguay para enfrentar a Venezuela

Equipo confirmado para enfrentar a Venezuela: Sergio Rochet; Guillermo Varela, Santiago Bueno, Sebastián Cáceres, Lucas Olaza; Emiliano Martínez, Manuel Ugarte, Brian Rodríguez; Facundo Pellistri, Cristian ‘Kike’ Olivera, Maximiliano Araújo. DT: Marcelo Bielsa.

La formación de Uruguay para visitar a Venezuela (Oficial).

