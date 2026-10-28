La advertencia de Javier Castrilli a días del Boca vs. River: “El Superclásico puede finalizar en un escándalo”

En una entrevista exclusiva con BOLAVIP, uno de los jueces argentinos más destacados de la historia fue categórico: "Jugadores y técnicos ya no creen en la capacidad de los árbitros".

Este domingo, en medio de las fuertes polémicas que invaden el arbitraje argentino por actuaciones discutidas que tuvieron lugar en los últimos tiempos, se llevará a cabo una nueva edición del Superclásico entre Boca Juniors y River Plate. El mismo, a disputarse en la Bombonera, ya tiene terna arbitral confirmada, liderada por Nicolás Ramírez.

En medio de ese panorama, BOLAVIP dialogó con Javier Castrilli, uno de los árbitros más importantes y destacados en toda la historia del ámbito doméstico. Fiel a su estilo, quien se desempeñó como juez entre 1978 y 1998, siendo elegido para el Mundial de Francia y transformándose en el designado en cinco Superclásicos oficiales, no tuvo pelos en la lengua.

“Ramírez es un árbitro con muchas condiciones”

Con respecto a la designación de Ramírez como autoridad principal, Castrilli tuvo una apreciación ambigua, sin dejar de destacarlo: “Es un árbitro con muchas condiciones, que ha tenido rendimientos irregulares en los últimos tiempos. No obstante, aun con la resistencia que esos bajos desempeños han generado en muchos, continúa estando dentro de los árbitros más confiables de Argentina”.

Castrilli y la famosa expulsión a Maradona.

“Uno de los peores momentos de la historia”

En esa sintonía, Castrilli fue realmente crítico en torno a la actualidad del arbitraje argentino. Por ello, en la previa del Superclásico, se mostró categórico: “Lamentablemente, el arbitraje argentino se encuentra atravesando uno de los peores momentos de toda su historia. La pérdida de su credibilidad, producto de un sistema de premios y castigos que llevó a ocupar sitiales de privilegio a personas que no se encuentran capacitadas para la función a nivel profesional, hace que se encuentre sumergido en una crisis de carácter estructural por el tiempo que llevan sus deficiencias sin solución de continuidad”.

“La utilización del arbitraje como forma de construir poder por parte de quienes lo detentan en AFA, sometiendo a la coacción constante a sus opositores circunstanciales, es la razón fundamental por la cual se fue perdiendo dicha credibilidad. Por las características naturales que tiene el arbitraje, esa pérdida es determinante para que, aun a los árbitros confiables, les resulte muy difícil salir airosos de sus altibajos”, continuó argumentando Castrilli.

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“El Boca vs. River puede finalizar en un escándalo”

Así las cosas, Castrilli, de 69 años de edad y una dilatada trayectoria dentro del mundo del arbitraje, remarcó la peligrosidad del desarrollo del Superclásico del próximo domingo en medio de este presente: “En este contexto, un partido como el Boca vs. River puede finalizar en un escándalo porque jugadores y técnicos ya no creen en la capacidad de los árbitros”.

“Cualquier controversia puede convertirse en la chispa que dispare una explosión. A su vez, la designación de Silvio Trucco para el VAR no es la mejor decisión, ya que su trayectoria no ofrece ninguna garantía de seguridad jurídica en la revisión del juego”, culminó Castrillo, poniendo el foco también en quién estará a cargo de la tecnología.

Castrilli, sin pelos en la lengua. (Foto: La Nación)

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La terna completa del Superclásico

Árbitro: Nicolás Ramírez

Asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Asistente 2: Pablo González

Cuarto árbitro: Sebastián Zunino

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Gastón Suárez

Los Superclásicos oficiales dirigidos por Castrilli