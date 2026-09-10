"No te va a contestar", le dijeron al astro cuando fue a reclamar por la roja que le mostraron. A 30 años, el árbitro contó su versión.

Diego Armando Maradona vive en el recuerdo de todos los futboleros y sus anécdotas perduran a pesar del paso del tiempo. Su cruce ante Javier Castrilli tras el Vélez vs. Boca de 1996 en el Estadio José Amalfitani dejó una frase que resiste en la cultura argentina tras más de 30 años.

“No te va a contestar”, le dijo el Mono Navarro Montoya a un enfurecido Maradona, que fue a pedirle explicaciones al árbitro por haberle mostrado la tarjeta roja en lo que terminó siendo goleada por 5-1 para los de Liniers.

“Con Maradona nunca había tenido problemas, nunca. Siempre su comportamiento fue correcto. El único problema que tuve con él fue ese. Nada más”, relató Castrilli en diálogo con La Nación sobre aquella noche.

El histórico árbitro recordó que en el 1-1 parcial, anotado por Patricio Camps, nunca llegó a confirmarse si la pelota había atravesado toda la línea. Aquella jugada calentó el clima dentro y fuera de la cancha y todo se desmadró con más expulsiones.

“Él sabía por qué lo había echado. En la cancha se vivía una situación de violencia extrema: los hinchas de Boca querían meterse y se enfrentaban con la Policía. Diego me señaló y después apuntó hacia los disturbios, como responsabilizándome por lo que estaba pasando. Por ese gesto lo expulsé”, contó Castrilli.

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Y luego dio su versión sobre por qué no le contestó el pedido de explicaciones: “Cuando lo vi venir pensé: ‘Viene a buscar mi cadáver’. Y yo ya estaba muerto. Él sabía perfectamente por qué lo había echado y yo no tenía nada que explicarle. Por eso no le respondí”.

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