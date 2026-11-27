El ex mediocampista, y actual ayudante de campo de Holan, repasó su carrera y los objetivos a futuro.

Durante el primer ciclo ganador de Marcelo Gallardo en River, uno de los futbolistas que se ganó un lugar preponderante en el equipo fue Ariel Rojas, quien se desempeñó como mediocampista por la izquierda y que formó parte de los planteles campeones de Libertadores en 2015 y 2018.

Retirado de la práctica profesional, y actualmente miembro del cuerpo técnico de Ariel Holan, el ‘Chino’ habló en una extensa entrevista con Bolavip, en la que hizo un repaso sobre su carrera, así como también se refirió a sus objetivos a futuro y contó detalles de por qué el Millonario logró estos títulos.

Los inicios en el fútbol

-¿Cómo inició tu camino en el fútbol?

-Empecé a jugar a los seis años en un torneo de verano que se organizaba en los clubes de Garín. Después jugué un poco en el barrio, me vieron y fui al Bayern a jugar con una categoría más grande, porque la mía todavía no arrancaba. De ahí me llevaron a Rincón de Tigre, siempre con chicos más grandes. En esa época era agarrar la pelota e ir a la calle o al potrero de la cuadra. Después jugué en Valladolid Fútbol y me empezaron a mirar algunos clubes. Estuve casi un año en Argentinos Juniors con nueve años. Ese año Argentinos descendió y yo todavía no era federado, así que tuve la chance de probarme en Vélez. A los diez años me probé, quedé y desde ese momento todo en mi entorno pasó por el fútbol. Me llevó a no hacer el viaje de egresados y a elegir un montón de cosas pensando siempre en jugar. A esa edad uno solo quiere jugar, era donde me sentía feliz. Hice todas las inferiores en Vélez, sin saltar ninguna categoría, hasta dos años y medio de Cuarta. Recién a los 21 firmé mi primer contrato profesional, me quedé en el plantel y pude debutar.

-¿Cómo era la vida durante el trayecto en inferiores?

– Al principio mucho acompañamiento de mis viejos para llevarme hasta Liniers. Primero dos veces por semana, después tres. Entrenaba en el polideportivo. Iba al colegio a la mañana y mi papá me llevaba a la tarde; él me esperaba y volvíamos juntos. Fue un gran sacrificio de ellos. Después, por cuestiones laborales, empecé a viajar solo: una hora y media de ida y otra de vuelta en colectivo. Cuando pasamos a entrenar a la Villa Olímpica, acomodaba el horario del colegio. Salía rápido en bicicleta, mi mamá me dejaba la comida lista porque ella trabajaba, comía solo y me iba. A mi papá casi no lo veía: cuando me levantaba ya se había ido. Llegaba a casa a las ocho de la noche. Hoy, con la perspectiva de los años, no sé cómo lo hice. El motor fue la pasión. A los 13 o 14 todavía no lo veía como una profesión; recién a los 15 o 16 empecé a tomar real dimensión de lo que podía ser el fútbol profesional.

-¿Con qué plantel de Vélez te encontraste cuando subiste a Primera?

-Yo tenía claro que quería ser futbolista, y si no era en Vélez lo iba a intentar en otro lado. En ese momento no había una reserva consolidada: eran los que bajaban de Primera más algunos de Quinta o Cuarta, y se citaban solo para el partido. Jugué muy pocos partidos en reserva, casi salté de Cuarta a Primera. Subí en 2007 y jugué tres partidos. Había jugadores que yo veía como grandes: Silva, Mariano Uglessich, Gustavo Oberman, Hernán Buján, Germán Montoya, Peralta en el arco, Valborín… Jugadores de nombre. Yo escuchaba y miraba todo lo que hacían, entrenaba y entrenaba para ganarme la chance. Vélez siempre le da oportunidades a los pibes, pero detrás tuyo ya viene otro. Me tocó un momento en el que al equipo no le iba bien, cambió el entrenador y me tuve que ir. Estuve solo seis meses en Primera y nunca más volví como jugador. Después de tantos años en el club me quedó la espina de no haber jugado un poco más.

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El paso y la era que marcó en Godoy Cruz

En 2008, Godoy Cruz se armó para ascender de la Primera B Nacional a la máxima división del fútbol argentino, y para eso ficharon a Rojas, de poco rodaje en Vélez. En el Tomba, el volante jugó durante cuatro años y medio, en los que ascendió, así como también metió al equipo en Copa Libertadores por primera vez en la historia.

Ariel Rojas en su paso por Godoy Cruz

-¿Cómo se dio el pase a Godoy Cruz?

-Cuando llegué en 2008, Godoy Cruz estaba en la mitad del torneo de la B Nacional, creo que quinto. Me vinieron a buscar y me dieron la posibilidad de sumar minutos, que era lo que más necesitaba. Siempre estoy agradecido por esa chance. A los seis meses ascendimos y terminé jugando cuatro años y medio: dos préstamos y después me compraron. Ahí encontré los minutos para desarrollarme como jugador de Primera.

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-Arrancás en la B, ascienden y después tienen un gran plantel. ¿Cómo fue ese recorrido?

-Muy lindo. Pasamos por todo de forma escalonada: salvarnos del descenso, clasificar a dos Libertadores y una Sudamericana. Teníamos un muy buen grupo que se iba renovando, pero con una base estable. Jugué con Carlos Sánchez, el Mago Ramírez, Olmedo, Jairo Castillo y muchos más. Aprendí mucho de consolidar grupos fuertes; esa fue la base de lo que logramos. Más allá de no ganar un campeonato, consolidamos un Godoy Cruz protagonista en Primera.

El primer paso por River

A mediados de 2012, luego del ascenso a Primera División, River decidió contratar a Ariel Rojas. En su primera etapa en la institución, estuvo durante tres años, en los que fue una pieza clave para ganar el Torneo Final 2014, así como también la Copa Sudamericana de ese año y la Libertadores 2015.

-Con esa consolidación llega el salto a River, recién ascendido. ¿Con qué club te encontraste?

-Cuando te dicen que está la posibilidad, querés que se resuelva ya. Me enteré casi al inicio de la pretemporada y llegué faltando cuatro días para el torneo. La espera fue larga. Me encontré con un club institucionalmente más complicado de lo que imaginaba, y con una infraestructura que no tiene comparación con la de hoy. Pero cuando rueda la pelota, eso queda afuera, en River tenés que ganar. Los primeros meses costaron. Estuvimos con Matías Almeyda unos meses y al final llegó Ramón Díaz. Ahí empezamos a ser un poco más protagonistas. Había que construir desde la cancha para acompañar el crecimiento que después llegó con los títulos.

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-¿Cómo eran Ramón Díaz y Almeyda como entrenadores?

-Matías brinda el corazón, es muy honesto, sincero y pasional. El jugador siempre lo valora. Algunos lo habían tenido de compañero. Él es así en la vida y también cuando conduce un equipo: invita a que todos se brinden al máximo. Con la llegada de Ramón vino un poco de calma. Tuvimos altibajos, pero él nos inculcó la mentalidad ganadora que identifica a River y lo que significa la camiseta. Trabajó mucho esa base y terminamos saliendo campeones en 2014.

Ariel Rojas en el plantel campeón campeón 2014.

–¿En qué momento se convencieron de que podían ganar el Torneo Final?

– A medida que avanzaba el torneo. Tuvimos una seguidilla de tres victorias y, ya pasada la mitad, el triunfo en la Bombonera dio señales claras de que el equipo iba por cosas importantes. Gimnasia venía de una racha muy larga, pero nosotros sabíamos que todo lo que dependía de nosotros lo íbamos a ganar. Por suerte se nos dio el título y lo festejamos en el Monumental.

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-¿Cómo viviste el ‘Ramirazo’ en La Bombonera?

-Fue uno de esos partidos de quiebre. Hizo el gol Riquelme de tiro libre, nos empataron y después vino el cabezazo del Melli. Teníamos un grupo fuerte, que no se daba por vencido. Fue mucha alegría y emoción por lo que vivíamos internamente y por los años que se cortaban sin ganar ahí. Es un partido que queda para siempre en el recuerdo.

-También vivieron dos penales claves que atajó Chichizola…

-Justamente de eso hablábamos al consolidar el grupo. Si uno no estaba, entraba otro y el equipo no se resentía. Todos comprometidos y sintiendo lo mismo. Esos partidos, con pocas fechas por delante, fueron fundamentales. Apareció en los momentos clave; de eso se trata un equipo.

Chichizola festeja su penal atajado ante Racing.

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-¿Cómo fue el día del partido con Quilmes en el Monumental?

-Mucha ansiedad, ganas de jugarlo ya. La semana se hace larga cuando estás tan cerca. La charla de Ramón fue simple y tranquila, en esas instancias ya está todo dicho. La clave era no caer en la desesperación. El equipo estuvo muy concentrado y coronamos un gran partido. El gol de Ledesma fue el broche, era una persona muy querida y respetada, y todos terminamos abrazándolo.

-Después se va Ramón, llega Gallardo. ¿Cómo fueron esos primeros pasos y la construcción del plantel?

–Con Marcelo fue redoblar la apuesta después del título: ir por más, cambiar algunas cosas en la forma de jugar, pero sobre todo mantener la mentalidad de seguir ganando cosas. El equipo lo asimiló bien. Casi no hubo cambios en la base y eso nos ayudó a consolidarnos y ganar la Sudamericana el semestre siguiente. Fueron etapas intensas, de mucha presión, pero de la presión linda, la de tener que ganar siempre. Emocionalmente muy fuertes.

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-¿Cómo viviste el Superclásico contra Boca en la Sudamericana?

-Dos semanas en las que no pensás en otra cosa. Alta demanda y estrés. Del penal me costó unos minutos salir; el momento y el tiempo del partido fueron un golpe emocional. Por suerte después nos pusimos en ventaja y eso nos liberó. Fue trabajo de equipo: cuando uno falla, aparece el otro. Son recuerdos difíciles de describir.

-¿Qué recuerdos te quedan de la final con Atlético Nacional?

-Cuando trajimos el empate de Colombia sabíamos que en el Monumental no se nos podía escapar. Más allá de los dos goles de pelota parada, llegamos muchas veces y Armani fue figura. Fuimos los mejores a lo largo de toda la Copa. Fue el puntapié inicial. Marcelo era así, apenas terminaba el partido ya pensaba en el año que viene.

Ariel Rojas ganó la Sudamericana 2014 con River

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-Al año siguiente tuvieron que luchar para pasar de ronda en la Libertadores…

-Fue lucharla. No nos salían las cosas, el juego no fluía. El empate en México nos dejó una esperanza que aprovechamos de local. Escuchábamos los gritos de la gente por los goles del otro partido sin saber exactamente qué pasaba. Por suerte clasificamos y, cuando empezaron los mano a mano, el equipo se recuperó y terminamos ganando la Libertadores.

-¿Cómo viviste el día del gas pimienta?

-Me causó mucha tristeza. Estuvimos un montón de tiempo parados, sin saber si el partido seguía. Fue muy triste que algo así pase en una cancha de fútbol. Nosotros no éramos quiénes para señalar responsabilidades. Salimos del túnel y a los de adelante les tiraron; yo iba más atrás. Los chicos no sabían qué tenían en los ojos, después supimos que era gas pimienta. Querían mojarse y eso empeoraba todo. La sensación de no poder salir del campo porque nos tiraban cosas fue muy fea. Más allá del resultado, pienso que esas cosas deberían pasar lo menos posible. Es una noche recordada por eso, no por lo estrictamente deportivo.

Ariel Rojas en acción en el Superclásico.

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-En cambio, la serie posterior, contra Cruzeiro, si es recordada por lo deportivo…

-Lo jugamos con mucha personalidad. Obtuvimos un gran resultado por funcionamiento, rendimiento y marcador. En la previa el favorito era Cruzeiro por el 1-0 de la ida y por la racha negativa de River en Brasil. Pero salimos con autoridad y jugamos un partido que el hincha siempre recuerda.

La salida de River, el paso por México y el regreso al club

En medio de la Libertadores 2015, Rojas se marchó de River en el mercado de pases de invierno para continuar su carrera en Cruz Azul de México, en donde jugó durante dos temporadas, para luego regresar al Millonario por un año más.

-¿Qué te llevó a irte en ese mercado y cómo viviste el título a la distancia?

-Tenía que renovar y las negociaciones empezaron un poco tarde: el contrato se me vencía en junio 2015 y hablamos recién en diciembre-enero. Yo venía jugando bastante y sentía que a esa edad (tenía 28) era una posibilidad que quizás más adelante no iba a tener. Las decisiones que tomo no me arrepiento: en ese momento creía que era lo mejor. Después, con el diario del lunes, uno puede pensar distinto, pero volví y viví otra etapa. Eso me reconforta, ambos actuamos de buena fe.

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-¿Qué te dejó el paso por México, tu única experiencia en el exterior?

-Un fútbol dinámico, de ida y vuelta, vertical. Por momentos el mediocampo desaparece porque los equipos atacan de forma directa. La mayoría propone salir desde abajo. Es interesante y distinto, no digo mejor ni peor. Llegué a Cruz Azul, un club que hacía tiempo no salía campeón. No clasificamos a la Liguilla, que es complicada. La experiencia con la gente y la cultura fue muy linda. Todo sirve para aprender.

-Volvés a River en 2017 y les toca la semifinal con Lanús, con polémicas. ¿Cómo se vivió eso y la posterior revancha?

-Había VAR y en esas jugadas (la mano y la falta previa al gol de Lanús) si se revisaban un poco más, cambiaban. Nos quedamos con la bronca porque teníamos el partido y no lo supimos manejar. Lanús jugaba bien y, cuando iba 2-0 abajo, no tenía nada que perder. Fue un golpe duro; nos costó recuperarnos y arrancamos mal el 2018 hasta la final con Boca en marzo. La revancha llegó rápido, en diciembre de 2018 ganamos la Libertadores contra Boca.

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Ariel Rojas con la cinta de capitán de River.

– Ese primer semestre de 2018, con la frase de Gallardo “jugar mal fue parte de la estrategia”. ¿Cómo se vivió?

-Estábamos mal de resultados y de funcionamiento. Puertas adentro hubo reuniones para encontrarle la vuelta. En estos clubes grandes a veces necesitás ganar primero para salir de la inercia y después afinar el rendimiento. Un partido tan importante como esa final te permite volver a construir.

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La salida de River y el paso por clubes argentinos

En 2018, Rojas le puso punto final a su ciclo en River. Sin entrar en los planes de Gallardo, primero se marchó a San Lorenzo, para luego pasar por Atlético Tucumán, Central Córdoba y Belgrano de Córdoba, en donde se retiró luego de ascender a Primera y clasificar a la Copa Sudamericana.

-En junio te vas de nuevo. ¿Por qué la decisión de ir a San Lorenzo?

-Fue decisión de Marcelo. A mitad de año, en la pretemporada, me llamó a su oficina y me dijo que creía conveniente que saliera porque en los últimos meses no había tenido tantas oportunidades. No iba a viajar a la pretemporada. Agradezco su sinceridad, no siempre un técnico te lo dice de frente; a veces te enterás por los directivos. Eso lo valoro mucho y me sirvió también para este nuevo rol.

-Después San Lorenzo, Atlético Tucumán y Central Córdoba. ¿Qué te nutrieron?

-San Lorenzo es un club enorme, con una hinchada pasional, casi “enferma” de la camiseta. Pero institucionalmente no estaban dadas las condiciones y es muy difícil despegarse de los resultados. Estuve un año; con Almirón era más una alternativa y no encontré la continuidad que necesitaba después de River. En Atlético Tucumán jugué Libertadores (fase previa) y clasificamos a Sudamericana. Era un club protagonista, con un grupo muy unido y esa linda presión de tener que conseguir resultados. Una experiencia muy positiva. Central Córdoba estaba en crecimiento, recién subido a Primera. Llegué en 2021, en la vuelta de los entrenamientos post-pandemia, y estuve un año. De todos los pasos uno siempre saca aprendizajes.

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-Llegás a Belgrano, que asciende con una campaña impresionante, y después te retirás para un nuevo rol..

-Tenía contrato en Central Córdoba, pero el último día del mercado me llamaron de Belgrano. Estaba convencido: ya había jugado en contra, conocía lo que se vive en Córdoba y sabía que era un equipo que iba a pelear el ascenso. En 2022 lo logramos: campeones de punta a punta en un torneo largo, con muchos viajes en colectivo y un grupo muy unido. Después clasificamos a Sudamericana, pude jugarla, y me retiré cuando todavía me quedaban meses de contrato para asumir como coordinador general de fútbol. Ya venía preparándome, desde River preguntaba mucho a los técnicos, había hecho el curso de entrenador y cursos de gestión. Conocía el club y a quienes estaban al mando, y eso facilitó la decisión. Estuve casi un año en ese cargo.

Su actualidad

Retirado de la práctica profesional, Rojas se encuentra en el cuerpo técnico de Ariel Holan, donde está iniciando sus primeros pasos para luego lanzarse como entrenador. Además, se refirió a los rumores que lo vincularon con la posibilidad de formar parte del equipo de trabajo de Leonardo Ponzio.

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-Después trabajaste con Ariel Holan en Cerro Porteño como ayudante de campo…

-Empecé a hablar con Ariel a fines de 2024, cuando todavía definía su futuro en Rosario Central. En abril, cuando salió lo de Cerro Porteño, me llamó. Estuvimos casi cinco meses, jugamos Libertadores. Fue una experiencia de mucho aprendizaje: él es gente muy preparada y te hace crecer rápido. Muy contento y agradecido por la chance.

-¿A qué apuntás a futuro? ¿A seguir con Holan o ser entrenador principal?

-Por ahora esperamos a ver si Ariel tiene alguna propuesta que le interese. La idea es hacer un poco más de experiencia como ayudante y seguir aprendiendo día a día. Lo otro llegará en su momento.

-En pandemia habías hablado de armar una dupla con Jonatan Maidana. ¿Sigue vigente?

-Sigo en contacto con él. Esta carrera es de decisiones difíciles porque tenés que moverte. Él está bien y cómodo donde está; veremos si en algún momento surge la posibilidad.

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– Te rumoreaban como posible ayudante de Ponzio si se quedaba en River. ¿Fue solo rumor?

-Solo rumor. Estábamos desvinculándonos de Paraguay cuando surgió eso, pero no me llamó nadie. Con Leo siempre estoy en contacto. River necesita estabilidad y terminar el año lo mejor posible; lo que venga después lo analizarán quienes correspondan.

-Si Ponzio te llama para 2027, ¿estás?

-Leo lo conozco, fui compañero cuatro años y medio. Es una persona a la que quiero y para él y para River voy a estar siempre. Pero hay que ser respetuoso con los que están ahora. Como dijo él: River es hoy; hay que centrarse en eso y dejar que las cosas sucedan.