Javier Castrilli dio su veredicto sobre el penal que River reclama sobre Ángel Correa: “Subestiman a la gente”

El histórico árbitro del fútbol argentino fue contundente al expresar su opinión sobre la polémica de la victoria de Tigre sobre el Millonario.

En el comienzo del segundo semestre, y a pesar de la inversión de más de 60 millones de dólares en el mercado de pases, River Plate afronta una de sus peores rachas de la historia. Con la derrota del sábado ante Tigre, el Millonario acumula 4 caídas en la misma cantidad de presentaciones en el Torneo Clausura y, para colmo, aún no gritó goles.

Aunque el caudal de juego de los de Chacho Coudet está en su punto más bajo, los hinchas y los protagonistas pidieron por una polémica jugada en Victoria en la que hay una supuesta falta sobre Ángel Correa dentro del área.

En medio de los debates, una voz autorizada salió a aportar su visión. A través de su cuenta de X (ex Twitter), Javier Castrilli se manifestó sobre la jugada y consideró que se trató de un claro penal, apuntando luego contra la terna liderada por Andrés Gariano y la AFA.

“La pierna izquierda del defensor de Tigre impacta en la parte posterior de la rodilla derecha de Correa, haciéndole perder el equilibrio de su marcha. Que el árbitro y el VAR sostengan que ese contacto no es falta es de una desfachatez supina. Subestiman a la gente…”

La pierna izquierda del defensor de Tigre impacta en la parte posterior de la rodilla derecha de Correa haciéndole perder el equilibrio de su marcha. Que el árbitro y el VAR sostengan que ese contacto no es falta es de una desfachatez supina. Subestiman a la gente… pic.twitter.com/gH4XUCZolh — Javier Castrilli (@castrillijavier) August 10, 2026

La jugada de la polémica desde otro ángulo

TODO River pidió penal por una infracción sobre Ángel Correa… ¿Qué te pareció? pic.twitter.com/xpDv6jZl4Y — SportsCenter (@SC_ESPN) August 8, 2026

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