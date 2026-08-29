Javier Castrilli arremetió contra el árbitro y el VAR tras la polémica en Boca vs. Lanús: “Te toman por boludo”

El histórico árbitro del fútbol argentino fue muy crítico con Pablo Dóvalo y Germán Delfino ante la patada de Leonel Flores a Sasha Marcich.

Este viernes por la noche, Boca venció 1-0 a Lanús por la séptima fecha del Torneo Clausura 2026, gracias al gol de Tomás Belmonte en la última jugada. Sin embargo, ocurrió una acción que se llevó la atención por ser la gran polémica: la dura patada de Leonel Flores a Sasha Marcich. Allí, el árbitro y el VAR no la consideraron de expulsión, a lo que Javier Castrilli explotó…

LA POLÉMICA DE LA NOCHE EN LA BOMBONERA: Dóvalo amonestó a Flores por esta infracción a Marcich en el primer tiempo del partido de Boca vs. Lanús y Germán Delfino, desde el VAR, no llamó. ¿QUÉ TE PARECIÓ? pic.twitter.com/iOJbpvA7oM — SportsCenter (@SC_ESPN) August 29, 2026

Lógicamente, por la altura de la infracción y la fuerza, el Granate reclamó la tarjeta roja. No obstante, la primera resolución de Pablo Dóvalo fue amonestar al juvenil del Xeneize y, tal como lo indica el protocolo, esperó por si llamaban desde la cabina. Pero tras chequearla, Germán Delfino interpretó que la amarilla estaba bien como sanción.

Lo cierto es que, en X (ex Twitter), el histórico árbitro explotó. “Dóvalo ingresó al campo fingiendo alegría, intentando demostrar ser amigo de los jugadores buscando saludos“, manifestó Castrilli en primera instancia. Luego, agregó: “Sonrisa impostada disimulando su ineptitud para garantizar la seguridad jurídica del juego. Su mentira le duró 12 minutos…”.

Dóvalo ingresó al campo fingiendo alegría, intentando demostrar ser amigo de los jugadores buscando saludos. Sonrisa impostada disimulando su ineptitud para garantizar la seguridad jurídica del juego. Su mentira le duró 12 minutos… pic.twitter.com/VD1fnSNDSc — Javier Castrilli (@castrillijavier) August 29, 2026

Más tarde, Germán Delfino que estaba a cargo del VAR, explicó que no era expulsión porque Flores cometió la falta de costado. Fiel a su personalidad, Javier no dejó pasar la frase y arremetió con más fuerza que antes. “Cuando la sensación es que te toman por boludo… creete: te toman por boludo…!!!“, sentenció sin titubear al escribirlo.

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Pocos minutos más tarde, Castrilli expresó: “Lanús jugó 78 minutos del partido contra un equipo que tuvo un jugador más. Ventaja deportiva importante, verdad?“. Inmediatamente después y en ese mismo posteo, el mítico colegiado también añadió: “Quieren naturalizar eso reiterándolo una y otra vez con argumentos como los de Delfino“.

Cuando la sensación es que te toman por boludo… creete: TE TOMAN POR BOLUDO…!!! pic.twitter.com/HwdW4cA25w — Javier Castrilli (@castrillijavier) August 29, 2026

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto de esa jugada que se llevó la atención de todos. “No importa que siga la impunidad en la AFA, nunca dejemos de condenarlos!!!“, aseguró Javier Castrilli en un claro mensaje de unidad entre los fanáticos del fútbol argentino contra las autoridades albicelestes.