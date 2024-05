Hay veces que las vueltas de la vida llevan a uno a un lugar inesperado. Un chico nacido en Córdoba hace 31 años, por ejemplo, vivió un giro que jamás hubiese pensado cuando siendo niño, su familia emigró a España y desde allí comenzó su sueño de ser futbolista.

De Palma de Mallorca, sin escalas para probar suerte en el fútbol de Eslovaquia, a triunfar y ser llamado por el seleccionado para jugar la Eurocopa 2024. En la previa del evento masivo en el viejo continente, Vernon De Marco habló en exclusiva con BOLAVIP y contó su historia de vida, además de confirmar que será parte de la Euro 2024 con el conjunto de los “Halcones” en Alemania.

Vernon De Marco jugando para la Selección de Eslovaquia (Archivo personal)

-¿Cuándo te fuiste de Argentina?

-Me fui de Argentina muy chico por motivos laborales de mi familia. Estuve unos meses en Mallorca, después nos fuimos dos años a Austria y volvimos a Mallorca cuando tenía 12 años, y ahí estuve hasta los 19.

-¿Y cómo se dio tu inicio en el fútbol en España?

-Ahí estaba jugando en un equipo de la cuarta división de España (CE Constància) y mientras laburaba como mozo en el restaurant familiar, que era de mi vieja. La tenía que ayudar y era muy difícil mantener ambas cosas, pero la plata que me daba el fútbol en esas categorías no me alcanzaba para vivir solo de eso. A mis 19, cuando terminamos esa temporada, logramos el ascenso. Ahí también empecé a laburar como mozo en un hotel porque me quería ir a vivir solo, y ahí fue cuando me llamó un representante preguntándome si me quería ir a probar a la segunda división de Eslovaquia.

-¿De España a Eslovaquia sin escalas?

-Sí, me fui a Eslovaquia a probar suerte. Era una prueba de 10 días en el Zemplin Michalovce, agarré las valijas y me fui para no volver nunca más. Fue un cambio tremendo, pasé a tener que estar con dos trabajos para poder irme de mi casa a que el fútbol me diera un techo, era el sueño del pibe. Igual, no fue nada fácil llegar allá.

-Claro, una cultura totalmente diferente…

La ciudad a la que llegué (Michalovce) está a 30 kilómetros de la frontera con Ucrania y era todo muy inhóspito, una ciudad casi fantasma y con pinta bien al estilo soviético. Aparte, ahí nadie hablaba español y muy pocos inglés, tuve que aprender a hablar en eslovaco a los tumbos. De chiquito aprendí alemán en Austria y se me hizo más fácil igualmente.

-¿Cómo sigue tu carrera después del primer paso en Eslovaquia?

-Ascendimos a primera división y después de una temporada en primera me estaba por ir al Levante de España a prueba, pero al tener contrato no me dejaron salir y el último día del mercado me cedieron al Slovan Bratislava, que después me terminó comprando. Un año más tarde me vino una oferta del Lech Poznan de Polonia y me fue bastante mal ahí porque me lesioné y no jugué durante esa temporada. Pero bajé a la reserva para tener más minutos y ahí me tuvieron en cuenta para el primer equipo. Cuando terminaba mi préstamo, no usaron la opción de compra y terminé volviendo al Slovan. Ahí ganamos 7 títulos locales durante 4 años.

-¿Cuál fue el máximo logro Slovan Bratislava?

-Jugar la Europa League fue de los momentos más lindos de mi carrera. Llegué de Polonia, sin saber que me iba a pasar, pero hubo un cambio de entrenador. Con el nuevo DT tuve más minutos porque confió en mi y por suerte pude devolverlo en cancha. Contra el PAOK de Grecia metí uno de los goles de la clasificación a la Europa, y ese fue el mejor partido de mi carrera. En esos momentos uno se pone a pensar donde empezó todo y es emocionante.

Debido a su enorme rendimiento en Slovan Bratislava, De Marco logró ser sondeado por el entrenador de la Selección de Eslovaquia, quien lo tentó para sumarse al conjunto nacional debido a que estaban en la búsqueda de un lateral izquierdo, puesto en el que el cordobés se destacaba en la liga nacional. Así, le llegó la oportunidad de representar a una inédita Selección para un argentino, algo que unos años atrás jamás había imaginado.

-¿Cómo es que se da el llamado de la Selección de Eslovaquia?

-A la Selección llego como consecuencia de lo que hicimos en Europa League. Estaban buscando un lateral y yo llevaba 5 años allá. Y bueno, el entrenador me llamó para reunirnos y me preguntó si quería ser parte de la Selección porque me venían siguiendo hace tiempo. No lo podía creer, era un sueño. Con Argentina era un sueño imposible, entonces, que una Selección te quiera para representar al país fue muy lindo y le dije que sí sin dudarlo. Igual, no pude ir en ese momento porque me querían para ya, y se me demoró un trámite con el pasaporte por la pandemia. Estaban todas las oficinas cerradas y estuve 9 meses para que me lo den y se me pasó la oportunidad de ir a la última Eurocopa. Después, por suerte, me salió todo bien, fui convocado y de ahí en más no salí de la lista.

-¿Soñás con estar en la Eurocopa 2024?

-Si todo sale bien, ahora que se viene la nueva Euro, voy a estar en la convocatoria.

-Ah, ¿es confirmado que estás en la Euro?

-La prelista se presenta ahora el 31 de mayo, que ahí empezamos a entrenarnos de cara a la Eurocopa. Ahí ya estoy confirmado, después la lista definitiva se da en junio, y ahí voy a estar también. No me confío por las dudas, pero soy una fija en la Selección. Vengo siendo titular en las últimos partidos incluso, así que tengo la fe de estar.

-En el grupo les toca Belgica, Rumania y Ucrania: ¿Se tienen fe para dar la sorpresa?

-Como plantel en la Eurocopa tenemos que tenernos fe, tuvimos una muy buena clasificatoria. El equipo está haciendo un buen progreso y tenemos que confiar para hacer un buen torneo. La Euro es como dijo el Dibu Martínez con la Copa América: es como un Mundial pequeño. Tenemos un buen plantel, con jugadores como Dávid Hancko (Feyenoord), Milan Škriniar (PSG), Martin Dubravka (Newcastle), Stanislav Lobotka (Napoli) entre tantos otros. Son todos jugadorazos.

-Entre los múltiples jugadores que te tocó enfrentar, recientemente tuviste que jugar contra Haaland en un amistoso contra Noruega: ¿Cómo es jugar contra él?

-Si te digo la verdad, es muy difícil marcarlo. Contra Noruega no jugamos bien. Pero así en concreto contra Haaland, yo no tuve que hacerle marca personal porque en la Selección juego de lateral izquierdo, pero ya verlo en la cancha impone mucho. Es altísimo, tiene el cuerpo grande, impresiona verlo jugando. Tuve un par de cruces, te puedo asegurar que no salís ileso de eso, ja. En ese partido tuve marcar a Oscar Bobb y contra Martin Odegaard, fue un partido complicado y totalmente para el recuerdo. Jugar contra estos animales, viniendo de donde vengo yo, es para valorar.

Vernon De Marco marcando a Haaland en un amistoso Eslovaquia – Noruega (Archivo personal)

-¿Fue el rival más difícil que te tocó marcar?

-No. Con Slovan Bratislava, cuando jugamos contra Wolverhampton por Europa League, me tocó marcar a Adama Traoré y fue el más difícil de toda mi carrera. Es cierto que se pone aceite de bebé para que no lo puedas agarrar, pero sin eso tampoco lo agarrás, es imparable, ja.

-Viendo que hoy en día vas a jugar la Euro, ¿pensás en todo lo que atravesaste para estar en tu lugar actual?

-Cuando uno pasa todo lo que pasó, sobre todo la época en la que estuve en Michalovce, uno ya agradece por estar en clubes como Slovan o cuando estuve en Polonia. Uno ya se adapta a esa vida de futbolista y es un orgullo llegar acá viendo lo que me tocó pasar.

De Marco y su actualidad en Emiratos Árabes (Archivo personal)

Además de su presente en la Selección de Eslovaquia, Vernon De Marco se encuentra en el fútbol de Emiratos Árabes Unidos, representando al Hatta FC en la primera división del país de Medio Oriente. O mejor dicho, representaba, ya que su contrato con el club emiratí expiró y se convirtió en agente libre con 31 años. Sin embargo, no piensa en su futuro ahora, sino que primero prioriza su participación en la Eurocopa con el seleccionado que dirige el italiano Francesco Calzona. Incluso, tampoco descarta en un 100% una posibilidad en el fútbol argentino.

-¿Qué va a ser de tu futuro a nivel clubes?

-En Hatta quedo libre ahora, antes de la Eurocopa. Mi idea es ahora mentalizarme en la Selección, hacer una buena Eurocopa y definir mi futuro. La prioridad es seguir en Emiratos Árabes pero en otro equipo, uno que siga en la primera división porque con el Hatta descendimos. Tengo algunas novedades del mercado y algunos intereses, pero vamos a ver que surge. Si llega alguna de Europa estoy abierto a que salga, yo pienso que voy a tener oportunidades, pero será todo después de la Euro.

De Marco junto Iniesta en la liga de Emiratos Árabes (Archivo personal)

-¿Cómo es vivir en Emiratos Árabes después de estar en Argentina, España y Eslovaquia?

–La oportunidad de jugar en Emiratos, la verdad, es buenísima. Con los jugadores que hablo que siguen en Europa me dicen que les encantaría jugar acá. Sobre todo por como se vive acá. Es una ciudad impresionante, una de las mejores del mundo. La gente tiene la idea de que Dubai es un estereotipo árabe, pero la verdad es que es todo lo contrario. Se modernizó mucho y es como vivir en cualquier ciudad de Europa. Ya hoy en día es igual que en Europa, pero con la diferencia de que en algunos lugares tenés que ir vestido todo de largo, hombres y mujeres.

-¿Le abrís las puertas a una oportunidad en el fútbol argentino?

–No le cierro las puertas a nada, habría que pensarlo, discutirlo con la familia y ver que tipo de condiciones se ponen.

-¿Jugarías en algún equipo particular?

–Mi abuelo es hincha de Rosario Central y bueno, todo dependerá de donde y como se dé, tendría que evaluar todo también. Pero como te digo, no le cierro las puertas a nada.

-¿Y después del retiro planeás volver a Argentina después de tantos años?

-La idea es volver a Mallorca y quedarme a vivir ahí con mi familia cuando me retire. Mi esposa es de allá, mi hijo nació en allá también. Después tengo toda mi familia y amigos en Argentina.

-¿Seguís la actualidad del fútbol argentino o de la Selección?

–No sigo mucho el fútbol argentino, pero a la Selección si. Me tocó ver la final del Mundial contra Francia en Brasil y le festejaba los goles en la cara a los brasileños, ellos me gritaban los de los franceses, ja.